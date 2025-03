Director Tesla concediat după ce l-a criticat pe Elon Musk pentru o postare controversată

Un manager de la Tesla a fost concediat după ce a criticat public o postare de pe rețeaua de socializare X a lui Elon Musk, CEO-ul companiei. Incidentul subliniază încă o dată politica dură a imperiului Musk față de angajații care își exprimă opinii critice la adresa liderului lor, scrie The New York Times.

O postare controversată și o reacție dură

Jared Ottmann, un inginer și manager care lucra la departamentul de relații cu furnizorii de baterii al Tesla, a fost concediat după ce a denunțat o postare a lui Musk în care acesta a folosit nume ale unor lideri naziști într-un joc de cuvinte. Postarea publicată pe 23 ianuarie conținea fraze precum „Stop Göring your enemies” și „Bet you did Nazi that coming”, alături de un emoji care râde cu lacrimi.

Ottmann a declarat pe LinkedIn că a fost profund ofensat de faptul că Musk a făcut referire, „în glumă”, la persoane responsabile de genocid. De asemenea, a menționat că a semnalat problema de mai multe ori intern, adresându-se managerilor, resurselor umane și echipei juridice, însă Tesla „a rămas tăcută”.

O politică dură față de criticile interne

Tesla nu a oferit un răspuns oficial în legătură cu acest caz, însă concedierea lui Ottmann nu este un incident singular. Companiile controlate de Elon Musk, inclusiv SpaceX și X, au mai fost acuzate în trecut că pedepsesc angajații care își exprimă opinii critice despre CEO.

În 2022, SpaceX a concediat nouă angajați care au cerut companiei să se distanțeze de unele postări controversate ale lui Musk, inclusiv o glumă în care acesta ironiza acuzațiile de hărțuire sexuală care i-au fost aduse. Unii dintre acești angajați au depus ulterior plângeri pentru practici de muncă neloiale la Consiliul Național pentru Relații de Muncă din SUA.

Concluzie

Cazul lui Jared Ottmann readuce în discuție climatul de lucru din companiile lui Musk și limitele libertății de exprimare în cadrul acestora. Dacă pentru unii angajați concedierea lui Ottmann confirmă politica rigidă a Tesla, pentru alții, este un semnal clar că opiniile critice la adresa lui Musk nu sunt tolerate în imperiul său corporativ.