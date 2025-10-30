Din octombrie 2026, Chrome te va avertiza atunci când intri pe unele site-uri. Despre ce e vorba, de fapt

Google va activa pentru toți utilizatorii setarea „Always Use Secure Connections” în Chrome, începând din octombrie 2026. Practic, browserul va avertiza automat când încerci să accesezi un site public care nu folosește conexiune criptată (HTTPS) și va încerca, când e posibil, să te redirecționeze către varianta securizată a paginii.

Compania spune că nivelul actual de adopție – estimat la circa 95–99% din traficul web – permite întărirea protecției pentru restul de pagini rămase pe HTTP. Până acum, avertismentele pentru conexiuni nesecurizate existau, dar trebuiau activate de utilizator. Din aprilie 2026, schimbarea va fi testată mai devreme pentru cei cu Enhanced Safe Browsing activat.

Ce se schimbă pentru utilizatori și administratori

La nivel de utilizator, semnalizarea va fi mai clară: Chrome va marca paginile fără HTTPS ca nesigure și va afișa opțiuni vizibile în setări pentru a reveni, la nevoie, la varianta originală a paginii. Important, avertismentele pot fi dezactivate prin oprirea setării „Always Use Secure Connections”, însă recomandarea de securitate rămâne să fie lăsată pornită.

Pentru administratori și proprietari de site-uri, mesajul e la fel de ferm: fără un certificat valid și configurare corectă a HTTPS, vizitatorii vor vedea avertismente suplimentare. Google subliniază că multe surse de trafic HTTP provin din site-uri private (intranet, interfețe locale), unde migrarea la HTTPS poate fi mai complicată; chiar și așa, navigarea pe HTTP rămâne mai riscantă decât pe paginile publice cu criptare.

De ce contează trecerea la „secure by default”

HTTPS criptează comunicarea dintre browser și server, reducând riscurile ca informațiile sensibile (parole, date personale, cookie-uri) să fie interceptate sau modificate de un atacator aflat „pe traseu”. Odată cu creșterea ecranelor TV și a folosirii aplicațiilor web pe rețele publice, standardizarea conexiunilor sigure devine parte din igiena minimă a navigării.

Decizia Chrome este și un semnal pentru ecosistem: dezvoltatorii trebuie să trateze HTTPS ca pe o condiție de bază, nu o opțiune. Pentru utilizatori, impactul va fi în principal vizual – mai multe screen-uri de avertizare pe pagini vechi – dar și practic, prin încercarea automată a browserului de a găsi o cale criptată. În același timp, controlul rămâne la utilizator: setarea poate fi dezactivată, deși nu este recomandat.

În ansamblu, mutarea Google Chrome consolidează o tendință deja instalată în web: conexiunile sigure devin norma, iar paginile rămase pe HTTP vor fi tot mai rar accesate fără un avertisment explicit.