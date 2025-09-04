Din ce țări erau turiştii care se aflau în funicularul Gloria din Lisabona? Mijlocul de transport este un simbol al oraşului

Accidentul grav petrecut miercuri seara în Lisabona, când celebrul funicular Glória a deraiat, a zguduit nu doar Portugalia, ci și întreaga lume. Mijloc de transport iconic al capitalei portugheze, dar și atracție turistică majoră, funicularul a devenit scena unei tragedii cu bilanț cutremurător.

Bilanțul accidentului din Lisabona

Conform declarațiilor făcute de Margarida Castro Martins, șefa Agenției de Protecție Civilă, toate cele 17 persoane decedate erau adulți. Autoritățile nu au oferit inițial informații privind identitatea sau naționalitatea victimelor, subliniind că prioritatea este anunțarea familiilor. Se știe însă că printre cei răniți se aflau turiști din mai multe colțuri ale lumii, ceea ce confirmă popularitatea uriașă de care se bucură acest mijloc de transport, inclus pe lista obiectivelor ce nu pot fi ratate la Lisabona.

Tragedia a provocat moartea a 17 persoane, după ce alte două victime rănite au decedat în cursul nopții la spital. Alte 21 de persoane au fost rănite, dintre care șapte se află în stare gravă. Potrivit autorităților, răniții au vârste între 24 și 65 de ani, însă printre ei se numără și un copil de 3 ani.

Victimele au fost transportate la mai multe unități medicale din regiunea Lisabonei: Spitalul Santa Maria a primit opt pacienți, São José cinci, S. Francisco Xavier trei, iar restul au fost internați la spitalele din Cascais și Amadora. Echipe medicale și legiști au lucrat neîntrerupt, fiind sprijinite și de colegi din alte orașe portugheze.

Din ce țări proveneau turiștii răniți

Printre răniți se află atât cetățeni portughezi, cât și vizitatori străini. Oficialii au confirmat prezența a: doi germani, doi spanioli, câte un cetățean din Franța, Italia, Elveția, Canada, Maroc, Coreea de Sud și Capul Verde.

Guvernul Portugaliei a decretat zi de doliu național, marcând astfel cea mai gravă tragedie petrecută în Lisabona în ultimele decenii. În timp ce numele celor mai multe victime nu au fost încă făcute publice, sindicatul transportatorilor SITRA a confirmat că printre cei decedați se află și conductorul funicularului, André Marques, în vârstă de 40 de ani, tată a doi copii.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a precizat că, până în acest moment, nu există informații privind victime de origine română și că nu au fost formulate solicitări de asistență consulară.

Inaugurat în 1885, funicularul Glória este unul dintre cele mai vechi și mai iubite mijloace de transport din Lisabona. El face legătura între Piața Restauradores și cartierul Bairro Alto, fiind considerat o veritabilă atracție pentru turiști datorită traseului pitoresc și istoriei sale.