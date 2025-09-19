Digi și Vodafone își împart Telekom România Mobile, după ce au semnat oficial cu OTE. Ce sumă a fost pusă pe masă

Telekom România Mobile își schimbă proprietarul, iar piața locală de telecom intră într-o nouă etapă de consolidare. Vineri dimineață, OTE a semnat documentele angajante pentru vânzarea Telekom România Mobile Communications S.A. (TKRM) către doi cumpărători: Vodafone România și Digi România. Valoarea combinată a tranzacției este de 70 de milioane de euro, cu împărțirea sumei astfel: 30 de milioane pentru componenta achiziționată de Vodafone și 40 de milioane pentru activele preluate de Digi. Finalizarea este estimată pentru începutul lunii octombrie 2025, după ajustările standard de închidere.

Cum se împarte fostul Cosmote

Structura tranzacției confirmă scenariul „split”: Digi preia businessul de cartele preplătite (prepaid), anumite licențe de spectru și o parte din portofoliul de turnuri, în timp ce Vodafone cumpără pachetul de acțiuni al OTE în Telekom România Mobile (100% minus cele 7 acțiuni deținute de S.N. Radiocomunicații), împreună cu clienții postpaid și corporate, rețeaua de magazine și infrastructura tehnică aferentă, cu excepția activelor transferate către Digi.

Vodafone a anunțat public că va plăti 30 de milioane de euro (înainte de ajustările uzuale la închidere) pentru a dobândi controlul TKRM și baza de clienți postpaid, în timp ce Digi a convenit achiziția părții prepaid și a unor active de rețea pentru 40 de milioane de euro. Ambele companii vor primi, ca parte a pachetului, acces la spectru suplimentar și anumite turnuri, utile pentru acoperire și capacitate.

Ce urmează pentru clienții Telekom România Mobile și piață

Pentru clienții cu abonamente (postpaid) ai TKRM, mutarea proprietății către Vodafone ar trebui să se traducă într-un proces de integrare etapizat: rețele, magazine, servicii și contracte vor fi preluate și armonizate, fără efecte imediate la momentul semnării. Clienții prepaid ai TKRM vor migra către Digi, liderul local pe segmentul mobil, ceea ce îi va consolida poziția în zona cartelelor. Operatorii au transmis că vor comunica detalii pe măsură ce pașii de integrare avansează.

La nivel de piață, efectul principal este clar: România trece practic de la patru jucători mobili activi la un „triou” major – Orange, Vodafone și Digi – cu impact posibil asupra investițiilor în 5G, a calității serviciilor și a ofertelor comerciale. În plus, împărțirea echilibrată a spectrului și a turnurilor între cei doi cumpărători ar putea reduce timpul de implementare pentru proiectele de extindere a acoperirii și de creștere a capacității în zonele aglomerate.

Calendar, aprobări și următorii pași

Aprobarea de principiu a autorității de concurență a venit încă din iulie 2025, ceea ce a permis semnarea documentelor finale la 19 septembrie. Închiderea efectivă este planificată pentru începutul lunii octombrie, sub rezerva ajustărilor uzuale (datorie netă, capital de lucru etc.). După closing, Vodafone va începe integrarea TKRM, iar Digi va finaliza transferul segmentului prepaid și al activelor tehnice convenite.

În declarațiile publice, atât OTE, cât și Vodafone au încadrat tranzacția ca pe un pas strategic: OTE își optimizează portofoliul, în timp ce Vodafone își extinde prezența și capacitatea operațională în România; pentru Digi, preluarea prepaid plus spectru și turnuri completează infrastructura proprie și promite sinergii comerciale rapide. Pentru consumatori, miza se va vedea în practică: calitatea rețelei, stabilitatea serviciilor în perioada de tranziție și ofertarea post-integrare.