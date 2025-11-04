Digi ar putea fi cumpărată de Telefónica într-o tranzacție de aproape 4 miliarde de euro

Compania spaniolă Telefónica analizează una dintre cele mai importante mișcări de pe piața europeană a telecomunicațiilor din ultimii ani: achiziția grupului Digi Communications NV, controlat de antreprenorul român Zoltán Teszári. Presa spaniolă scrie că discuțiile se află într-un stadiu incipient, dar dacă tranzacția s-ar concretiza, valoarea acesteia ar ajunge la aproximativ 3,8 miliarde de euro, incluzând datoriile și o primă de 20% față de prețul actual de tranzacționare al acțiunilor Digi.

O astfel de mișcare ar putea schimba radical echilibrul pieței telecom din Spania și din întreaga Europă, aducând companiei Telefónica o expansiune directă în mai multe țări, inclusiv România, Italia, Portugalia și Belgia. În același timp, tranzacția ar elimina unul dintre cei mai puternici rivali ai săi de pe piața iberică, unde Digi s-a impus printr-o strategie de prețuri agresivă și o creștere spectaculoasă a bazei de clienți.

Achiziția Digi se înscrie în strategia pe termen mediu a Telefónica, care urmărește să-și recapete statutul de lider pierdut în Spania după fuziunea dintre Orange și MásMóvil. Prin integrarea operatorului român, grupul spaniol ar trece de la activitatea în trei piețe majore (Spania, Germania și Regatul Unit) la o prezență directă în până la șapte țări europene.

Potrivit publicației El Economista, conducerea Telefónica ia în calcul o serie de achiziții pentru a-și extinde influența, însă Digi reprezintă opțiunea cea mai atractivă, mai ales datorită profitabilității sale și a bazei de 9,6 milioane de clienți. Cu o creștere anuală de peste 20% în Spania, compania românească a reușit să devină un concurent serios pentru giganții locali, inclusiv pentru Movistar, brandul principal al Telefónica.

Integrarea ar avea un impact semnificativ și asupra altor piețe europene. Telefónica ar dobândi un control direct asupra unor rețele și infrastructuri dezvoltate de Digi în Europa Centrală și de Est, consolidându-și astfel poziția strategică în regiune. În plus, achiziția ar permite o optimizare a costurilor și o forță de negociere mai mare în raport cu furnizorii de echipamente și servicii tehnologice.

Riscuri și provocări ale unei achiziții de amploare

Deși o astfel de tranzacție ar aduce numeroase beneficii strategice, nu este lipsită de provocări. Fiecare dintre piețele vizate are propriile reguli privind concurența și reglementarea telecomunicațiilor, iar procesul de armonizare a infrastructurilor și sistemelor de operare ar fi complex.

Un alt aspect sensibil este legat de poziționarea brandurilor. Digi s-a impus în Spania printr-o politică de prețuri reduse, atrăgând clienți care caută oferte accesibile. În schimb, Telefónica operează prin brandurile Movistar și O2, care țintesc segmente medii și premium. Dacă nu va fi gestionată cu atenție, integrarea ar putea afecta marjele de profit. O soluție posibilă, susținută de analiști, ar fi păstrarea mărcii Digi ca brand separat, orientat spre publicul care prioritizează costurile reduse, în timp ce Movistar și O2 ar continua să ofere servicii de nivel superior.

De asemenea, este de așteptat ca autoritățile de reglementare să analizeze cu atenție o asemenea achiziție. Tranzacțiile de această amploare pot ridica îngrijorări legate de concurență și de riscul concentrării pieței. În trecut, Uniunea Europeană a intervenit în cazuri similare, cerând vânzarea unor active pentru a evita formarea unor monopoluri regionale.

O mutare strategică pentru viitorul telecomunicațiilor europene

Achiziția Digi s-ar încadra perfect în noul plan strategic al Telefónica, care urmează să fie prezentat oficial pe 4 noiembrie 2025. Conform presei economice spaniole, documentul va include trei direcții majore: simplificarea structurii grupului, prudență financiară și creșterea prezenței în Europa. Totodată, planul va pune accent pe investiții în tehnologii emergente — de la inteligență artificială la securitate cibernetică și rețele 5G —, menite să asigure companiei un avantaj competitiv durabil.

Sub conducerea lui Marc Murtra, Telefónica urmărește să adopte un model similar cu cel al marilor companii europene precum Deutsche Telekom sau Orange, care operează direct în mai multe țări din Uniunea Europeană. Prin achiziția Digi, compania ar câștiga nu doar infrastructură și clienți noi, ci și o prezență puternică în Europa Centrală și de Est, o regiune unde consumul de date și adoptarea serviciilor digitale sunt în plină expansiune.

Pentru Digi, o eventuală vânzare către Telefónica ar putea reprezenta o recunoaștere a performanței sale în piață, dar și o oportunitate de a accesa resursele și infrastructura unui gigant european. În paralel, compania continuă să se pregătească pentru listarea filialei sale spaniole la Bursa din Madrid, cu intenția de a vinde până la 30% din capital, cel mai devreme în primăvara anului 2026.

Dacă tranzacția se va concretiza, Telefónica ar deveni operatorul cu cea mai extinsă acoperire geografică din Europa Centrală și de Vest, consolidându-și poziția comercială și tehnologică. Ar fi o mutare care nu doar că ar remodela industria telecom europeană, dar ar confirma și rolul tot mai influent al companiilor românești în economia digitală continentală.