Diferenţele între dovlecel şi zucchini. La ce se foloseşte fiecare?

În ultimii ani, rafturile supermarketurilor și piețelor s-au umplut de legume care, la prima vedere, par identice, dar care poartă denumiri diferite. Este și cazul dovlecelului și al zucchini-ului, două legume extrem de populare în bucătăriile din întreaga lume. Deși seamănă foarte mult la aspect și gust, există câteva diferențe subtile între ele, atât în ceea ce privește originea, cât și utilizarea culinară. Mulți români se întreabă dacă este vorba despre aceeași legumă sau despre două varietăți distincte, iar răspunsul merită detaliat pentru a înțelege exact la ce se folosește fiecare.

Originea dovlecelului și a zucchini-ului

Dovlecelul este o legumă tradițională și bine cunoscută în România, fiind cultivat de generații întregi în grădini și folosit într-o varietate de preparate. Originea sa se află în regiunile calde ale Americii Centrale, însă a fost adus în Europa încă din secolul al XVI-lea. În cultura românească, dovlecelul s-a adaptat foarte bine, fiind asociat cu mâncărurile gătite acasă, cum ar fi tocănițele sau dovleceii umpluți.

Zucchini, pe de altă parte, reprezintă o varietate de dovlecel dezvoltată și popularizată în Italia. Termenul „zucchini” vine chiar din limba italiană, unde înseamnă „mic dovleac”. Este cultivat pe scară largă în Europa de Vest și în Statele Unite, fiind apreciat pentru dimensiunea sa mai mică, forma uniformă și textura fină. În esență, zucchini este un tip de dovlecel, dar cu caracteristici specifice, obținute prin selecție și adaptare.

Diferențe de aspect și gust

La prima vedere, dovlecelul și zucchini arată aproape identic, dar există mici detalii care fac diferența:

Dovlecelul românesc are, de obicei, o formă mai mare, cu coaja verde deschis sau gălbuie, uneori chiar cu pete sau dungi. Textura sa este mai moale, ceea ce îl face ideal pentru mâncărurile gătite mai mult timp.

Zucchini-ul are o formă mai subțire și mai uniformă, iar coaja este de regulă verde închis, lucioasă. Pulpa sa este mai fermă, ceea ce îl face potrivit pentru salate, grătare sau rețete care necesită o gătire rapidă.

Din punct de vedere al gustului, ambele legume sunt delicate și ușor dulci, însă zucchini tinde să fie ceva mai crocant și mai intens atunci când este consumat crud sau doar puțin gătit.

Utilizarea în bucătărie

Dovlecelul și zucchini-ul pot fi folosiți în rețete similare, dar există totuși diferențe de preferințe culinare:

Dovlecelul românesc este des utilizat la mâncăruri tradiționale: tocănițe, supe, chiftele de dovlecei sau dovlecei umpluți. De asemenea, se pot prăji rondele de dovlecel date prin făină și ou, o rețetă clasică de vară în gospodăriile românești.

Zucchini-ul este foarte apreciat în bucătăria mediteraneană. Se folosește frecvent la grătar, în salate, în paste, în supe-cremă sau chiar în deserturi (precum checul cu zucchini). Datorită texturii sale ferme, își păstrează mai bine forma la gătit și este ideal pentru rețete rapide și sănătoase.

Beneficii pentru sănătate

Atât dovlecelul, cât și zucchini-ul sunt legume cu un conținut caloric foarte scăzut, dar bogate în nutrienți importanți: vitamina C, vitamina A, fibre și minerale esențiale precum potasiu și magneziu. Consumate regulat, aceste legume susțin digestia, mențin sănătatea inimii și ajută la hidratarea organismului.

Un alt aspect important este că pot fi introduse cu ușurință în dietele pentru slăbit, fiind sățioase, dar cu puține calorii.

Deși mulți cred că dovlecelul și zucchini-ul sunt complet diferiți, adevărul este că zucchini reprezintă, de fapt, o varietate mai rafinată a dovlecelului, popularizată de bucătăria italiană. Ambele legume sunt extrem de versatile și aduc beneficii importante pentru sănătate, diferența principală fiind dată de aspect, textură și de felurile de mâncare în care sunt cel mai des folosite. Indiferent ce variantă alegi, dovlecelul și zucchini-ul rămân ingrediente de bază pentru o alimentație echilibrată și gustoasă.