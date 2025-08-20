Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 08:53
de Vieriu Ionut

Sănătate
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite
Diferenţa reală între iaurtul obişnuit şi cel grecesc

Iaurtul este unul dintre cele mai consumate produse lactate la nivel mondial, fiind apreciat pentru beneficiile sale nutriţionale, gustul plăcut şi versatilitatea în alimentaţie. Îl găsim în aproape orice dietă, fie că vorbim de un mic dejun sănătos, o gustare rapidă sau chiar ca ingredient în diverse preparate. Totuşi, pe rafturile magazinelor există două tipuri principale care stârnesc deseori întrebări: iaurtul obişnuit şi iaurtul grecesc.

Cum se produce iaurtul obişnuit şi cel grecesc

Deşi ambele provin din acelaşi proces de fermentare a laptelui cu culturi de bacterii benefice, diferenţele dintre ele sunt semnificative şi ţin atât de procesul de producţie, cât şi de valoarea lor nutriţională.

Iaurtul obişnuit este obţinut prin fermentarea laptelui cu ajutorul bacteriilor Lactobacillus bulgaricus şi Streptococcus thermophilus. Rezultatul este un produs cremos, uşor lichid, cu o consistenţă mai fluidă şi o cantitate semnificativă de zer.

În schimb, iaurtul grecesc trece printr-un proces suplimentar de filtrare. Acest pas elimină o mare parte din zer, ceea ce îi oferă o textură mai groasă, mai densă şi un gust mai intens. Tocmai datorită acestui proces de filtrare, compoziţia nutriţională a iaurtului grecesc diferă vizibil de cea a iaurtului clasic.

Diferenţele nutriţionale esenţiale

1. Conţinutul de proteine

Iaurtul grecesc conţine de aproape două ori mai multe proteine decât iaurtul obişnuit. În medie, 100 g de iaurt obişnuit furnizează 3–4 g de proteine, în timp ce aceeaşi cantitate de iaurt grecesc oferă 8–10 g. Acest lucru îl face preferatul celor care îşi doresc să îşi menţină masa musculară sau să aibă o senzaţie de saţietate mai îndelungată.

2. Conţinutul de grăsimi

Aici diferenţa poate fi mare, în funcţie de varianta aleasă. Iaurtul obişnuit, mai ales cel degresat, are un conţinut mai scăzut de grăsimi, de obicei 0–2 g la 100 g. Iaurtul grecesc, în varianta sa clasică, are între 5–10 g de grăsimi la aceeaşi cantitate. Totuşi, există şi variante light de iaurt grecesc, cu un procent redus de grăsimi, care păstrează textura densă, dar oferă mai puţine calorii.

3. Conţinutul de carbohidraţi

Datorită procesului de filtrare, iaurtul grecesc conţine mai puţini carbohidraţi decât cel obişnuit. În general, iaurtul obişnuit are 6–8 g de carbohidraţi la 100 g, în timp ce iaurtul grecesc poate avea doar 3–4 g. Acest lucru îl face o opţiune mai bună pentru persoanele care urmează diete low-carb sau care îşi monitorizează nivelul glicemiei.

4. Calciul şi mineralele

Iaurtul obişnuit păstrează o cantitate mai mare de calciu, deoarece zerul conţine o parte importantă din acest mineral. În schimb, iaurtul grecesc, fiind mai concentrat, are un aport mai mare de proteine, dar ceva mai redus de calciu.

Beneficiile pentru sănătate

Ambele tipuri de iaurt sunt benefice pentru sănătate, datorită bacteriilor probiotice care susţin echilibrul florei intestinale. Totuşi, alegerea între iaurt obişnuit şi iaurt grecesc depinde de nevoile fiecărei persoane:

  • Pentru slăbit şi menţinerea saţietăţii: iaurtul grecesc este mai potrivit datorită conţinutului ridicat de proteine.
  • Pentru aport de calciu şi o dietă mai uşoară: iaurtul obişnuit este o alegere excelentă, mai ales în varianta degresată.
  • Pentru cei care fac sport: iaurtul grecesc poate fi un aliat important, oferind proteine de calitate pentru refacerea musculară.

Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc nu se rezumă doar la cantitatea de grăsimi, ci include şi proteinele, carbohidraţii şi mineralele. Iaurtul obişnuit este mai uşor, mai bogat în calciu şi cu mai puţine grăsimi, în timp ce iaurtul grecesc este dens, săţios şi bogat în proteine. Alegerea finală depinde de obiectivele alimentare şi de stilul de viaţă al fiecăruia. Important este că ambele tipuri rămân opţiuni sănătoase, recomandate într-o alimentaţie echilibrată.

