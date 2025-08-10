Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 23:13
de Andrei Simion

Din iaurt, cercetătorii au creat un gel care imită țesutul uman și accelerează vindecarea
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

Cercetătorii de la Universitatea Columbia au realizat o descoperire cu potențial uriaș în medicina regenerativă: un hidrogel injectabil obținut din iaurt, capabil să imite structura țesutului uman și să accelereze procesul de vindecare. Ingredientul-cheie nu este iaurtul în sine, ci particulele microscopice pe care acesta le conține – așa-numitele vezicule extracelulare (EV), eliberate în mod natural de celule și încărcate cu proteine, material genetic și semnale biologice, informează News.ro.

Inovația elimină necesitatea aditivilor chimici, deoarece EV-urile nu doar transportă substanțe terapeutice, ci contribuie direct la formarea rețelei structurale a gelului. Rezultatul este un material moale, biocompatibil, care interacționează cu celulele din jur și stimulează procesele naturale de reparare.

De la iaurt la medicină de vârf

Până acum, una dintre provocările majore în folosirea EV-urilor era obținerea lor în cantități suficiente pentru aplicații medicale. Echipa de la Columbia a găsit o sursă accesibilă și abundentă: produsele lactate fermentate. Yoghurtul s-a dovedit a fi ideal, oferind particule bioactive care pot fi extrase fără a pierde din eficiență.

Testele pe șoareci au demonstrat că gelul stimulează rapid formarea de vase de sânge și regenerarea țesuturilor, fără reacții adverse. În doar o săptămână, zonele tratate au prezentat o vascularizare semnificativă, esențială pentru o vindecare durabilă.

Cercetătorii subliniază că metoda nu este limitată la iaurt – au reușit să creeze geluri similare folosind EV-uri din celule de mamifere și bacterii, ceea ce deschide calea spre multiple aplicații biomedicale.

Hidrogel medicina iaurt

Un eșantion din laborator. (Foto: Correa Lab)

Un pas înainte pentru medicina regenerativă

Publicată pe 25 iulie în revista Matter, lucrarea descrie modul în care EV-urile pot fi integrate direct în hidrogel, permițând o eliberare treptată a substanțelor necesare vindecării. Fiind injectabil, materialul poate fi aplicat direct în zona afectată, oferind un tratament localizat și eficient.

Mai mult, gelul creează un mediu imunitar bogat în celule antiinflamatoare, ceea ce ar putea favoriza nu doar vindecarea rapidă, ci și reducerea riscului de complicații. În prezent, echipa studiază cum poate fi optimizat acest răspuns imun pentru a ghida procesul de regenerare cu și mai multă precizie.

Dacă rezultatele obținute în laborator se vor confirma și în studii clinice, acest hidrogel inspirat din iaurt ar putea deschide o nouă eră în tratamentul rănilor și reconstrucția țesuturilor, demonstrând că uneori soluțiile medicale revoluționare pot veni din locuri neașteptate – chiar din frigider.

