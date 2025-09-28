Diferența dintre păstârnac și rădăcina de pătrunjel. Cum îți dai seama dintr-o privire care e fiecare

Păstârnacul și rădăcina de pătrunjel sunt două legume rădăcinoase foarte asemănătoare ca aspect, motiv pentru care mulți le confundă atunci când le cumpără din piață sau supermarket. Totuși, fiecare are particularități de gust, textură și utilizare, iar cunoașterea acestor diferențe te ajută să le folosești corect în preparatele culinare.

Cum recunoști păstârnacul și ce beneficii are

Păstârnacul este o legumă de formă conică, asemănătoare cu morcovul, însă culoarea lui este mai deschisă, de la alb-gălbui până la crem. De obicei este mai gros și mai lung decât rădăcina de pătrunjel, iar frunzele sale sunt mai mari și mai late. Gustul său este dulceag, ușor picant și cu o aromă intensă, ceea ce îl face ideal pentru supe, ciorbe, tocănițe sau piureuri.

În bucătăria modernă, păstârnacul este folosit și ca garnitură, copt la cuptor sau prăjit, adesea în combinație cu alte legume. Conținutul său bogat în fibre, vitamine și minerale îl transformă într-un aliment valoros pentru sănătate, contribuind la o digestie mai bună și la întărirea sistemului imunitar.

Pentru a alege un păstârnac de calitate, se recomandă rădăcini ferme, fără pete maronii și de dimensiuni medii, întrucât cele foarte mari pot fi mai fibroase. Depozitarea se face cel mai bine în frigider, unde poate rezista chiar și trei săptămâni. Pentru o păstrare mai lungă, poate fi curățat, tăiat și congelat.

Rădăcina de pătrunjel are un gust delicat: Cum se utilizează

Rădăcina de pătrunjel seamănă foarte mult cu păstârnacul, dar este mai mică, mai subțire și are o culoare alb pur. Coaja este netedă, iar frunzele care cresc la capăt sunt identice cu cele folosite adesea pentru aromatizarea mâncărurilor.

Spre deosebire de păstârnac, rădăcina de pătrunjel are un gust mai fin, apropiat de frunzele plantei. Nu este dulce, ci mai degrabă ușor picant și proaspăt. Din acest motiv, se folosește frecvent în supe, ciorbe sau sosuri, pentru a oferi un plus de aromă fără a domina preparatul.

La cumpărături, este indicat să alegi rădăcini subțiri, ferme și cu miros proaspăt. Evită exemplarele uscate sau zbârcite, deoarece și-au pierdut aroma. În frigider, rădăcina de pătrunjel se păstrează aproximativ o săptămână.

Deși păstârnacul și rădăcina de pătrunjel pot părea identice la prima vedere, diferențele sunt clare atunci când le analizezi atent: păstârnacul este mai mare, are o nuanță gălbuie și un gust dulceag, în timp ce rădăcina de pătrunjel este mai mică, albă și cu aromă delicată. Ambele legume sunt sănătoase și versatile, fiecare aducând o notă aparte în preparatele culinare.

Incluzându-le în alimentație, nu doar că vei diversifica gusturile din bucătărie, dar vei beneficia și de aportul lor nutritiv valoros.