Ce legume se plantează în luna septembrie. Răpciune este o lună de tranziție, când vara se încheie, dar pământul păstrează încă din căldura acumulată în lunile toride. Această combinație între solul cald și aerul mai rece este una dintre marile șanse ale grădinarilor, pentru că multe legume se dezvoltă mai bine în aceste condiții decât în mijlocul verii.

De ce merită să plantezi în septembrie

Dacă în iulie sau august culturile de frunze suferă de arșiță, în septembrie ele găsesc un mediu blând, propice pentru răsărire și pentru o creștere echilibrată.

Un alt avantaj este că ziua mai scurtă reduce stresul termic asupra plantelor, prevenind bolile sau uscarea prematură.

Grădinarii experimentați știu că, odată cu venirea toamnei, multe legume devin mai gustoase. Spre exemplu, morcovii și sfecla capătă un gust mai dulce după câteva nopți reci, când plantele își transformă amidonul în zahăr pentru a rezista frigului.

Astfel, luna septembrie nu este doar o „încheiere” a sezonului de grădinărit, ci și o nouă oportunitate de a semăna și de a pregăti o recoltă pentru lunile reci sau chiar pentru primăvara următoare.

Usturoiul – regele plantărilor de toamnă

Puține culturi sunt la fel de legate de luna septembrie ca usturoiul. Plantarea cățeilor în această perioadă oferă timp suficient pentru dezvoltarea rădăcinilor înainte ca pământul să înghețe. Un usturoi plantat toamna va fi mult mai viguros și mai productiv decât cel pus primăvara.

Grădinarii recomandă alegerea unor căței sănătoși, mari, care se îngroapă la câțiva centimetri adâncime, cu vârful în sus. Solul nu trebuie să fie nici prea umed, nici prea uscat. În timpul iernii, usturoiul stă liniștit sub stratul protector de pământ, iar primăvara răsare cu energie, pregătit să ofere o recoltă bogată în vară.

Un mic secret al celor pasionați este folosirea unui strat subțire de paie sau frunze uscate pentru a proteja cultura peste iarnă. Această mulcire ajută solul să mențină o temperatură constantă și să protejeze plantele tinere de gerurile puternice.

Vezi și: Legumele pe care este bine să le plantezi în septembrie. Așa vei lua cea mai bună decizie

Spanacul – frunza verde care adoră frigul

Spanacul este considerat o adevărată vedetă a toamnei. Fiind o plantă rezistentă la frig, el se simte excelent atunci când temperaturile scad. Semănat în septembrie, spanacul oferă primele frunze fragede în doar câteva săptămâni, iar dacă iarna este blândă, poți continua să culegi și în lunile reci.

Spre deosebire de alte frunze care se îngălbenesc rapid la frig, spanacul capătă un gust mai dulce. Mulți grădinari preferă să facă semănături eșalonate, la fiecare două săptămâni, pentru a asigura o recoltă constantă.

Un alt avantaj este că, dacă nu-l culegi complet, spanacul plantat toamna iernează fără probleme și reia creșterea în primăvară, oferind frunze proaspete atunci când piața este încă săracă în verdețuri.

Salata care iernează – secretul unei recolte timpurii

Există soiuri speciale de salată care au fost create pentru a rezista temperaturilor scăzute. Plantate în septembrie, aceste salate dezvoltă o rădăcină puternică și se „opresc” din creștere atunci când iarna se instalează.

Primăvara, imediat ce temperaturile cresc, ele reiau dezvoltarea și oferă frunze fragede mult mai devreme decât orice altă cultură nou semănată.

Acest mic truc este folosit de grădinarii cu experiență care doresc să fie primii cu salată verde pe masă, chiar din martie sau aprilie. Secretul constă în alegerea soiurilor rezistente și în protejarea lor cu un tunel mic de folie sau cu un strat subțire de paie.

Măcrișul și frunzele aromate

Deși nu la fel de popular ca alte verdețuri, măcrișul este o plantă foarte valoroasă pentru grădinarii care iubesc gusturile acrișoare și frunzele bogate în vitamine. Semănat în septembrie, măcrișul iernează foarte bine și în primăvară oferă o explozie de frunze fragede și gustoase.

Este o plantă perenă, ceea ce înseamnă că, odată stabilită, poate oferi frunze timp de mai mulți ani. De aceea, mulți grădinari o consideră o investiție pe termen lung.

Ceapa verde de iarnă

Ceapa este o altă cultură prietenoasă cu frigul. În septembrie se plantează soiuri speciale care iernează în sol și oferă recolte timpurii în primăvară. Spre deosebire de ceapa clasică, aceste soiuri nu putrezesc și nu îngheață, ci profită de răcoare pentru a se dezvolta lent și sigur.

Un truc folosit de grădinari este plantarea bulbilor mai mici, care rezistă mai bine peste iarnă. În plus, se recomandă alegerea unui sol bine drenat, pentru a evita acumularea apei care ar putea afecta cultura.

Legume care capătă gust în frig

Septembrie este și luna în care se seamănă multe rădăcinoase și crucifere. Morcovii, de exemplu, devin mai dulci după primele nopți reci.

La fel și sfecla sau napii, care își îmbunătățesc aroma datorită transformării naturale a amidonului în zaharuri.

Varza kale, conopida sau varza de Bruxelles sunt și ele plante ideale pentru această perioadă. Frigul nu le dăunează, ba chiar le face mai gustoase. Acesta este motivul pentru care legumele reci sunt considerate adevărate delicii ale toamnei târzii.

Vezi și: Ce se plantează în grădină în luna septembrie. Trucuri de la cei mai iscusiți grădinari

Cum să pregătești solul pentru plantările de septembrie

Pregătirea terenului este esențială pentru succesul culturilor de toamnă. După ce ai eliberat grădina de resturile verii, solul trebuie afânat și îmbogățit cu compost. Un pământ bine hrănit și aerat va permite legumelor să se prindă repede și să dezvolte rădăcini viguroase.

Un secret al grădinarilor cu experiență este mulcirea imediat după semănare. Folosirea unui strat de paie, frunze sau iarbă uscată menține umezeala, protejează solul și împiedică buruienile să se dezvolte. În plus, acest strat servește drept barieră termică atunci când temperaturile scad brusc.

Cum protejezi culturile peste iarnă

Chiar dacă multe dintre legumele semănate în septembrie sunt rezistente la frig, protecția suplimentară face diferența între o recoltă modestă și una excelentă. Tunelurile din folie, clopotele de sticlă sau simplele rame de lemn acoperite cu material agricol sunt soluții la îndemâna oricui.

Protejând culturile tinere de vântul rece și de ger, grădinarul prelungește perioada de vegetație și asigură continuitatea recoltei. Este de asemenea util să alegi un loc adăpostit, de preferat în apropierea unei clădiri sau a unui gard, care va oferi un microclimat mai blând.

Septembrie nu este sfârșitul sezonului de grădinărit, ci începutul unei noi etape pline de promisiuni. Plantând usturoi, spanac, salată de iarnă, ceapă verde, măcriș sau legume rădăcinoase, îți asiguri o recoltă bogată și variată atunci când natura pare adormită.

Secretul grădinarilor cu experiență este să vadă în fiecare lună o șansă. În septembrie, șansa este dublă: o parte din recolte se culeg toamna târziu, iar altele răsar în primăvară, când grădina abia se trezește la viață.

Cu solul pregătit, cu răbdare și cu un pic de protecție împotriva frigului, grădina de septembrie devine o comoară care răsplătește efortul peste iarnă și la începutul primăverii.