Diferența dintre concediul de odihnă și concediul medical în 2025. În acest an, drepturile angajaților privind concediul de odihnă și concediul medical sunt reglementate clar prin Codul Muncii și legislația specială. Deși ambele forme de concediu presupun absența de la locul de muncă, există diferențe semnificative între ele, începând cu scopul pentru care sunt acordate, până la numărul de zile și modul de plată. Acest ghid detaliat explică ce presupune fiecare tip de concediu, ce drepturi are angajatul și ce obligații are angajatorul.

Ce este concediul de odihnă și ce drepturi ai în 2025

Concediul de odihnă este un drept fundamental al angajatului, garantat de Codul Muncii. Acesta este destinat refacerii capacității de muncă, oferind angajaților timp pentru relaxare, refacere fizică și psihică.

Câte zile de concediu de odihnă ai în 2025

Conform legislației în vigoare, durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an. Angajatorii pot însă acorda mai multe zile, în funcție de contractul colectiv de muncă, contractul individual sau regulamentul intern.

Pentru angajații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și pentru cei cu handicap sau minori, se pot acorda zile suplimentare. De exemplu:

Lucrători în condiții speciale: +3 până la +10 zile.

Persoane cu dizabilități: +3 zile.

Minorii (sub 18 ani): minimum 24 zile lucrătoare.

Cum se acordă și cum se planifică concediul de odihnă

Concediul de odihnă se planifică de comun acord între angajator și angajat, în funcție de programările stabilite la nivelul companiei.

Se recomandă ca fiecare angajat să-și ia cel puțin 10 zile lucrătoare consecutiv, pentru a beneficia de un repaus eficient.

Angajatorul nu are voie să refuze concediul de odihnă, cu excepția unor situații obiective (de exemplu, urgențe operaționale).

Totuși, angajatorul are obligația să acorde integral concediul într-un an calendaristic, sau în cel mult 18 luni de la finalul acestuia.

Vezi și: Concediul medical, plătit diferențiat în funcție de durată. Cât primești efectiv dacă stai acasă 7, 14 sau 20 de zile

Cum este plătit concediul de odihnă

Pe durata concediului de odihnă, salariatul primește o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază brut + sporurile și indemnizațiile permanente.

Aceasta se calculează ca medie zilnică a veniturilor din ultimele 3 luni lucrate, înmulțită cu numărul de zile de concediu.

Indemnizația se plătește cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea concediului, conform articolului 150 din Codul Muncii.

Ce este concediul medical și cum funcționează în 2025

Concediul medical este acordat în scopul tratării sau prevenirii unei afecțiuni și este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Când ai dreptul la concediu medical

Poți beneficia de concediu medical dacă ești asigurat în sistemul public de sănătate și ai o vechime de cel puțin o lună în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul.

Certificatul medical este eliberat de medicul de familie sau medicul specialist și trebuie prezentat angajatorului în termen de 24 de ore de la eliberare.

Tipurile de concedii medicale includ:

concediu pentru boală obișnuită;

concediu pentru accident de muncă;

concediu pentru îngrijirea copilului bolnav;

concediu pentru sarcină și lăuzie;

concediu pentru boli infecto-contagioase.

Durata și cuantumul indemnizației diferă în funcție de diagnostic.

Vezi și: De astăzi, concediile medicale nu mai sunt la fel! Indemnizațiile medicale scad sau cresc în funcție de caz

Câte zile de concediu medical ai voie în 2025

Durata concediului medical variază în funcție de afecțiune:

pentru afecțiuni obișnuite: până la 183 de zile pe an;

pentru tuberculoză, cancer, HIV/SIDA: perioade mai lungi, stabilite de medicii specialiști;

pentru sarcină: 126 zile (63 zile prenatal + 63 zile postnatal);

pentru îngrijirea copilului bolnav: până la 45 de zile calendaristice pe an, pentru copii sub 7 ani.

Pentru concediile prelungite sau de lungă durată, este necesară aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Cum se plătește concediul medical

Indemnizația pentru concediul medical se calculează pe baza mediei veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni anterioare lunii în care apare concediul.

Procentul de plată diferă:

boală obișnuită: 75% din baza de calcul;

accident de muncă: 100%;

sarcină și lăuzie: 85%;

îngrijire copil bolnav: 85%.

Plata este asigurată:

de angajator, pentru primele 5 zile de concediu medical;

de stat, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru restul zilelor.

Diferența dintre concediul de odihnă și concediul medical în 2025

Deși atât concediul de odihnă, cât și cel medical presupun absența justificată de la locul de muncă, între ele există diferențe fundamentale.

Concediul de odihnă are ca scop principal refacerea fizică și psihică a salariatului și este reglementat de Codul Muncii, în timp ce concediul medical este acordat pentru tratarea unei afecțiuni sau pentru îngrijirea sănătății și este reglementat prin OUG nr. 158/2005.

Durata concediului de odihnă este stabilită prin lege la minimum 20 de zile lucrătoare pe an, în timp ce durata concediului medical variază în funcție de diagnosticul și situația medicală a persoanei.

În ceea ce privește plata, în timpul concediului de odihnă angajatul primește o indemnizație echivalentă cu 100% din media veniturilor salariale, în timp ce indemnizația pentru concediul medical variază între 75% și 100%, în funcție de tipul afecțiunii.

Plata concediului de odihnă este suportată integral de angajator, în timp ce pentru concediul medical primele zile sunt plătite de angajator, iar restul de către stat, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Concediul de odihnă se stabilește de comun acord între angajat și angajator, în baza unei programări anuale, pe când concediul medical se acordă exclusiv pe baza unui certificat medical emis de medic.

De asemenea, concediul de odihnă poate fi reprogramat în funcție de nevoile companiei, dar nu poate fi refuzat, în timp ce concediul medical este obligatoriu și nu poate fi contestat de angajator.

Cumularea și impactul concediilor asupra vechimii

Timpul petrecut în concediu de odihnă sau concediu medical este considerat vechime în muncă. Totodată, perioada de concediu medical nu afectează dreptul la concediul de odihnă, care trebuie acordat integral, chiar dacă salariatul a fost în concediu medical o parte din an.

În cazul în care un angajat se află în concediu medical în perioada planificată a concediului de odihnă, angajatorul are obligația să reprogrameze zilele de concediu.

Cum influențează noile reglementări fiscale și digitale din 2025

În 2025, digitalizarea sistemului de sănătate și muncă influențează direct gestionarea concediilor. Certificatul medical este transmis electronic în sistemul CNAS, iar angajatorul poate verifica situația angajatului în platformele integrate de salarizare și evidență.

Totodată, concediul de odihnă trebuie inclus în programările lunare, iar neacordarea acestuia poate atrage sancțiuni pentru angajator (amenzi între 3.000 și 6.000 de lei conform ITM).

Vezi și: Concediu de odihnă obligatoriu în România. Ce faci când te obligă șeful să pleci în vacanță, detaliul din Codul Muncii

Ce trebuie să știi dacă ești angajator

Pentru angajatori, este esențial să respecte ambele forme de concediu și să gestioneze corect plata și documentația:

păstrarea programărilor pentru concediul de odihnă;

înregistrarea corectă a certificatelor medicale;

plata în termen a indemnizațiilor;

actualizarea programului de lucru și a fișelor de pontaj.

Ignorarea acestor obligații poate duce la amenzi, litigii de muncă și pierderea încrederii angajaților. În 2025, atât concediul de odihnă, cât și cel medical rămân drepturi fundamentale ale salariatului, protejate de lege.

Cunoașterea diferențelor dintre ele, a duratei, condițiilor de acordare și a modului de plată este esențială atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Indiferent de natura concediului, este important să respecți procedurile și să fii informat, pentru a beneficia de toate drepturile tale legale, fără complicații administrative.