Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 19:29
de Cristian Cojocaru

Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Diella, ministrul generat de IA al Albaniei, considerată o premieră mondială.

Albania își duce experimentul digital la nivelul următor: Diella, sistemul de inteligență artificială numit recent „ministru” în cabinetul premierului Edi Rama, va „naște” 83 de asistenți digitali pentru legislativ. Anunțul a fost făcut de șeful guvernului la Global Dialogue Forum de la Berlin și folosește deliberat metafora „însărcinării” pentru a descrie extinderea rapidă a capabilităților sistemului IA în instituțiile statului.

Potrivit lui Rama, citat de Euronews.com, cei 83 de „copii” ai Diella vor acționa ca asistenți parlamentari: vor participa la ședințe, vor ține notițe, vor urmări dacă un membru este menționat în absență și vor sugera reacții pe texte legislative. Diella, al cărei nume înseamnă „Soare” în albaneză, a debutat în ianuarie ca asistent pentru cetățeni în navigarea serviciilor online, iar din septembrie a fost anunțată ca membru digital al cabinetului.

Ce a declarat premierul și care este miza politică

Edi Rama a prezentat extinderea Diella drept un pas pentru eficiență și transparență. El a spus că noii asistenți vor integra „cunoașterea mamei” în materie de legislație europeană și vor oferi parlamentarilor rezumate, alerte și recomandări punctuale pe amendamente sau dezbateri. Ideea premierului: serviciul public ar trebui „amplificat” cu instrumente IA care reduc munca repetitivă și accelerează analiza datelor.

Miza politică este vizibilă. În septembrie, Rama susținea că, în mandatul Diella, deciziile privind achizițiile publice ar putea deveni „100% lipsite de corupție” datorită automatizării și trasabilității. Promisiunea este îndrăzneață pentru o țară care a anunțat repetat obiective de modernizare administrativă în parcursul european. În același timp, ea ridică întrebări legitime despre cum sunt definite și auditate criteriile algoritmice.

Diella, ministrul AI al Albaniei

Diella, noul „ministru” generat de IA al Albaniei, vorbește în timpul ședinței parlamentare pentru votul asupra noului guvern al Albaniei.

Cum vor funcționa asistenții și ce riscuri trebuie gestionate

Conform planului descris de premier, fiecare „copil” al Diella va servi ca un copil-bot specializat: va monitoriza fluxul dezbaterilor, va identifica referințe la un anumit parlamentar și va recomanda răspunsuri sau clarificări pe baza precedentelor și a regulilor parlamentare. Oficialii subliniază că asistenții digitali nu vor înlocui funcționarii, ci le vor „amplifica” capacitatea de a servi publicul, preluând sarcinile repetitive.

Experții atrag însă atenția că integrarea IA în procese decizionale cere garanții solide: transparența datelor folosite pentru antrenarea modelelor, audit extern pentru a preveni părtinirile, jurnalizarea deciziilor algoritmice și mecanisme clare de contestare. În contextul promisiunilor privind achizițiile „fără corupție”, testele independente, publicarea codului sau măcar a specificațiilor-cheie și evaluările periodice devin esențiale pentru credibilitate. La fel de important este ca asistenții să ofere explicații verificabile („de ce a fost făcută o recomandare”), nu doar rezultate.

În plan civic, implementarea poate aduce beneficii concrete: procese legislative mai bine documentate, timp câștigat pentru analiză substanțială, acces mai bun al cetățenilor la informație. Dar aceeași infrastructură IA, fără limite și audit, poate conduce la dependență excesivă de recomandările automate sau la erori greu de depistat. Premierul insistă că Diella este ancorată în „valori democratice și identitate culturală”, însă validarea reală va veni din modul în care aceste promisiuni se traduc în practică, în fața Parlamentului și a societății civile.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare
Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Revista presei
Adevarul
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...