Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari

Albania își duce experimentul digital la nivelul următor: Diella, sistemul de inteligență artificială numit recent „ministru” în cabinetul premierului Edi Rama, va „naște” 83 de asistenți digitali pentru legislativ. Anunțul a fost făcut de șeful guvernului la Global Dialogue Forum de la Berlin și folosește deliberat metafora „însărcinării” pentru a descrie extinderea rapidă a capabilităților sistemului IA în instituțiile statului.

Potrivit lui Rama, citat de Euronews.com, cei 83 de „copii” ai Diella vor acționa ca asistenți parlamentari: vor participa la ședințe, vor ține notițe, vor urmări dacă un membru este menționat în absență și vor sugera reacții pe texte legislative. Diella, al cărei nume înseamnă „Soare” în albaneză, a debutat în ianuarie ca asistent pentru cetățeni în navigarea serviciilor online, iar din septembrie a fost anunțată ca membru digital al cabinetului.

Ce a declarat premierul și care este miza politică

Edi Rama a prezentat extinderea Diella drept un pas pentru eficiență și transparență. El a spus că noii asistenți vor integra „cunoașterea mamei” în materie de legislație europeană și vor oferi parlamentarilor rezumate, alerte și recomandări punctuale pe amendamente sau dezbateri. Ideea premierului: serviciul public ar trebui „amplificat” cu instrumente IA care reduc munca repetitivă și accelerează analiza datelor.

Miza politică este vizibilă. În septembrie, Rama susținea că, în mandatul Diella, deciziile privind achizițiile publice ar putea deveni „100% lipsite de corupție” datorită automatizării și trasabilității. Promisiunea este îndrăzneață pentru o țară care a anunțat repetat obiective de modernizare administrativă în parcursul european. În același timp, ea ridică întrebări legitime despre cum sunt definite și auditate criteriile algoritmice.

Cum vor funcționa asistenții și ce riscuri trebuie gestionate

Conform planului descris de premier, fiecare „copil” al Diella va servi ca un copil-bot specializat: va monitoriza fluxul dezbaterilor, va identifica referințe la un anumit parlamentar și va recomanda răspunsuri sau clarificări pe baza precedentelor și a regulilor parlamentare. Oficialii subliniază că asistenții digitali nu vor înlocui funcționarii, ci le vor „amplifica” capacitatea de a servi publicul, preluând sarcinile repetitive.

Experții atrag însă atenția că integrarea IA în procese decizionale cere garanții solide: transparența datelor folosite pentru antrenarea modelelor, audit extern pentru a preveni părtinirile, jurnalizarea deciziilor algoritmice și mecanisme clare de contestare. În contextul promisiunilor privind achizițiile „fără corupție”, testele independente, publicarea codului sau măcar a specificațiilor-cheie și evaluările periodice devin esențiale pentru credibilitate. La fel de important este ca asistenții să ofere explicații verificabile („de ce a fost făcută o recomandare”), nu doar rezultate.

În plan civic, implementarea poate aduce beneficii concrete: procese legislative mai bine documentate, timp câștigat pentru analiză substanțială, acces mai bun al cetățenilor la informație. Dar aceeași infrastructură IA, fără limite și audit, poate conduce la dependență excesivă de recomandările automate sau la erori greu de depistat. Premierul insistă că Diella este ancorată în „valori democratice și identitate culturală”, însă validarea reală va veni din modul în care aceste promisiuni se traduc în practică, în fața Parlamentului și a societății civile.