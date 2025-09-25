Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 11:58
de Ioana Bucur

Dezvăluirile ce schimbă complet povestea adulterului de la concertul Coldplay: „Nu a fost vorba de vreo idilă”

ȘTIRI EXTERNE
Dezvăluirile ce schimbă complet povestea adulterului de la concertul Coldplay: „Nu a fost vorba de vreo idilă”

Viețile lui Andy Byron și Kristin Cabot s-au schimbat complet în urmă cu două luni. Pe 16 iulie, un videoclip a devenit viral pe rețelele de socializare: în timp ce se bucurau de un concert Coldplay pe stadionul Gillette din Foxborough, Massachusetts, kiss cam-ul i-a surprins îmbrățișându-se și afișând o atitudine foarte afectuoasă – în timp ce partenerii lor respectivi îi așteptau acasă.

Ce relație ar exista, de fapt, între protagoniștii momentului stânjenitor de la concertul Coldplay

Protagoniștii videoclipului erau colegi de muncă. El era CEO al companiei Astronomer, iar ea era Director de Resurse Umane, însă scandalul a dus la pierderea ambilor din funcțiile pe care le ocupau. În ultimele două luni, cei doi au păstrat tăcerea și nu au făcut nicio declarație până acum, când au apărut noi detalii despre caz, prin intermediul apropiaților lor.

„Momentul acela, care a devenit instantaneu viral, nu reflectă povestea reală”, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru revista People. „Kristin și Andy au avut o relație profesională excelentă, o prietenie frumoasă. Nu a fost vorba de nicio idilă.” Prin aceste afirmații, sursa neagă existența unei relații amoroase între ei și respinge ideea că celebrul kiss cam ar fi expus o legătură secretă.

Vezi și:
Trupa rock Iron Maiden revine la București. Când se pun în vânzare biletele pentru turneul „Run For Your Lives”
Scorpions cântă la București pe 11 septembrie 2025. Povestea piesei „Wind of Change” și legătura ei cu prăbușirea Zidului Berlinului

Aceeași persoană insistă că gestul surprins pe cameră la concertul Coldplay a fost interpretat greșit, fiind doar expresia respectului profesional și a încrederii construite de-a lungul anilor de colaborare. Acest lucru ar putea schimba perspectiva asupra controverselor.

Totuși, o altă sursă apropiată celor implicați susține că „totul este nedrept”. „Cred că cel mai șocant a fost volumul de informații false care au circulat. Vorbim despre oameni reali, cu vieți reale și cu familii reale”, a declarat aceasta.

Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Natalia Mateuț, fără filtre. Cum a învins prejudecățile și cel mai mare vis al său din prezent: „Vreau o nuntă la Lacul Como și o fetiță”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Playtech Știri
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...