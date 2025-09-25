Dezvăluirile ce schimbă complet povestea adulterului de la concertul Coldplay: „Nu a fost vorba de vreo idilă”

Viețile lui Andy Byron și Kristin Cabot s-au schimbat complet în urmă cu două luni. Pe 16 iulie, un videoclip a devenit viral pe rețelele de socializare: în timp ce se bucurau de un concert Coldplay pe stadionul Gillette din Foxborough, Massachusetts, kiss cam-ul i-a surprins îmbrățișându-se și afișând o atitudine foarte afectuoasă – în timp ce partenerii lor respectivi îi așteptau acasă.

Ce relație ar exista, de fapt, între protagoniștii momentului stânjenitor de la concertul Coldplay

Protagoniștii videoclipului erau colegi de muncă. El era CEO al companiei Astronomer, iar ea era Director de Resurse Umane, însă scandalul a dus la pierderea ambilor din funcțiile pe care le ocupau. În ultimele două luni, cei doi au păstrat tăcerea și nu au făcut nicio declarație până acum, când au apărut noi detalii despre caz, prin intermediul apropiaților lor.

„Momentul acela, care a devenit instantaneu viral, nu reflectă povestea reală”, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru revista People. „Kristin și Andy au avut o relație profesională excelentă, o prietenie frumoasă. Nu a fost vorba de nicio idilă.” Prin aceste afirmații, sursa neagă existența unei relații amoroase între ei și respinge ideea că celebrul kiss cam ar fi expus o legătură secretă.

Aceeași persoană insistă că gestul surprins pe cameră la concertul Coldplay a fost interpretat greșit, fiind doar expresia respectului profesional și a încrederii construite de-a lungul anilor de colaborare. Acest lucru ar putea schimba perspectiva asupra controverselor.

Totuși, o altă sursă apropiată celor implicați susține că „totul este nedrept”. „Cred că cel mai șocant a fost volumul de informații false care au circulat. Vorbim despre oameni reali, cu vieți reale și cu familii reale”, a declarat aceasta.