Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 18:00
de Badea Violeta

Dezamăgirea românilor care merg în Lefkada în această perioadă. „În loc de pod dai de un feribot”. Turiştii stau ore întregi la coadă

Dezamăgirea românilor care merg în Lefkada în această perioadă.
Nemultumirea romanilor care viziteaza Lefkada in aceasta perioada. Sursa foto: Profimedia

Mulți români care au ales Lefkada ca destinație de vacanță în această perioadă se confruntă cu un adevărat test al răbdării. Podul care leagă insula de Grecia continentală este în reparații, iar accesul s-a făcut temporar printr-un feribot, provocând cozi imense și ore întregi de așteptare.

Cozi kilometrice la intrarea în insulă

Pe forumurile de călătorii și pe grupurile de Facebook dedicate Lefkadei, turiștii români au postat mesaje pline de frustrare.

”Bună ziua, suntem la pod la intrare în Lefkada. Waze-ul îmi dă 7 km coadă. Drum bun tuturor!”, a scris o persoană, ilustrând situația dificilă de la fața locului.

Mulți dintre cei care planificaseră o vacanță relaxantă au fost surprinși de timpul petrecut la coadă și de aglomerația neașteptată.

Podul a fost înlocuit temporar cu un feribot

Problema este legată de lucrările de reparație la podul principal, ceea ce a obligat autoritățile să folosească un feribot ca alternativă temporară.

”Ferry, podul l-au dat jos pentru reparații”, a scris un alt internaut, confirmând situația.

”Așa este. Vineri după-amiază am stat aproape 2 ore să intrăm în Lefkada. Pe post de pod este un feribot”, a adăugat un alt turist român.

Experiența s-a dovedit obositoare pentru cei care nu se așteptau la astfel de întârzieri.

Turiștii cer răbdare, dar și mai multă organizare

În ciuda frustării, mulți români încearcă să-și păstreze calmul și să-și continue vacanța, dar își exprimă nemulțumirea față de lipsa unor informații clare privind traficul.

”Am stat 3 ore și jumătate dimineața în coadă”, a povestit o altă persoană, subliniind că așteptarea poate fi extrem de obositoare, mai ales după un drum lung până în insulă.

Autoritățile locale recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare și să fie pregătiți pentru timpi de așteptare suplimentari. În ciuda neplăcerilor, turiștii continuă să vină în Lefkada, atrași de peisajele spectaculoase și plajele însorite, sperând că problemele legate de pod vor fi rezolvate cât mai curând.

