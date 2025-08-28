Deși învățământul în România este gratuit, costurile pentru un părinte la început de an școlar sunt substanțiale. Am mers in Jumbo și am verificat prețurile rechizitelor plecând de la o listă pentru elevii de clasa a IV-a. Cât a fost bonul final. REPORTAJ

Mai sunt doar câteva zile până începe școala! Copiii abia așteaptă să se reîntâlnească cu colegii și prietenii, părinții… abia așteaptă să nu scoată din buzunar sute de lei pe rechizite, iar profesorii suspină la noile reguli impuse de guvern. Noi ne-am făcut curaj și am pornit la Jumbo, paradisul ghiozdanelor și al rechizitelor colorate, ca să aflăm cât costă un ghiozdan complet pentru un elev de clasa a IV-a. Rezultatul? Veți vedea la finalul articolului, dar un lucru e sigur: dacă vrei „ce e mai bun” pentru copilul tău, nu e de așteptat – e de pregătit din timp.

De ce rechizite are nevoie un elev de clasa a IV-a?

Știm clar, în România, învățământul este gratuit. Dar dacă privim în profunzime, cât de real este acest lucru? Da, părinții nu achită costuri, în sistemul de stat, pentru orele petrecute de copiii lor la școală, dar plătesc pentru activități extrașcolare și, dincolo de acestea, pentru haine și rechizite – care nu sunt deloc atât de ieftine precum par.

La prima vedere, te-ai gândi că nu e nevoie de multe, câteva caiete, niște culori, un penar și un ghiozdan. Dacă faci calculul, constați cu stupoare că sesiunea de cumpărături pentru începutul școlii te lasă fără câteva sute de lei în buzunar. Am testat acest lucru, mergând în Jumbo, cu lista celor necesare pentru un elev de clasa a IV-a în mână, analizând prețurile rechizitelor.

Și este de precizat de la început că, da, este un adevărat paradis al caietelor, ghiozdanelor și penarelor colorate. Este imposibil să nu-ți ia ochii, ca adult, iar dacă îl incluzi pe cel mic în această activitate, este posibil să lași mai mulți bani la casă. Căci, cu cât mai simple sunt rechizitele, cu atât prețul lor este mai mic.

Astfel, lista primită de la școală conține: 1 caiet dictando studențesc pentru limba română, 1 caiet cu pătrățele, studențesc, pentru matematică. Pentru științe ale naturii, biologie și muzică este nevoie de caiete speciale. Caiete dictando, mici, sunt necesare și pentru orele de educație civică, istorie, religie și engleză, patru în total.

Echiparea penarului se face după indicații clare

Să nu uităm că, în clasele primare, copiii își dezvoltă creativitatea la orele de educație plastică, iar pentru micile opere de artă au nevoie de: bloc de desen A4, pensule, acuarele la tub, borcan, paletă, culori, carioci, foarfecă și lipici.

Penarul, pe de altă parte, trebuie să conțină stilou, rezerve, creioane HB, ascuțiotoare, gumă de șters, riglă, creioane colorate și carioci. Totodată, este obligatorie o mapă sau un dosar pentru fișele de lucru.

Prețurile rechizitelor sunt pentru toate buzunarele, depinde doar ce preferi

Am luat la pas secțiunea dedicată începutului de an școlar și am analizat, pe rând, prețurile rechizitelor prezentate anterior, nu neapărat în ordine. Prima dată, în magazin, dai cu ochii de cele necesare materiilor mai distractive.

Astfel, paharul pentru pictură costă 4,99 lei. La pensule, prețurile diferă: cea mai ieftină variantă, un set de 5, cu vârf plat sau rotund, începe de la 3,49 lei. Dacă numărul lor crește și designul mânerului devine mai atractiv, prețul urcă până la 9,99 lei. Paletele variază între 2,99 și 4,99 lei.

Creioanele colorate, un set de 12, pornesc de la 4,99 lei, iar cutiile cu 24 de creioane ajung până la 14,99 lei. Să nu uităm că vom avea nevoie de două cutii: una pentru penar și una pentru ora de educație plastică. În Jumbo, cele mai ieftine carioci se găsesc la 2,99 lei, dar prețurile cresc și ajung chiar până la 79,99 lei. Totuși, multe sortimente se situează în jurul valorii de 14,99 lei. De asemenea, vom avea nevoie de două cutii.

Un bloc de desen A4 poate costa între 2,99 și 9,99 lei, în funcție de grosime, numărul de foi sau desenul de pe copertă. Acuarelele la tub au și ele prețuri între 3,99 și 14,99 de lei. Foarfecile pentru școală pornesc de la 2,49 lei și ajung la 5,99 lei. Lipiciul, în mai multe tipuri și gramaje, poate costa între 2,99 și 14,99 lei.

O mapă simplă, transparentă, pornește de la 0,99 lei, iar pe măsură ce designul devine mai complex, prețul ajunge la 14,99 lei. În același interval de prețuri se regăsesc și dosarele.

Cât costă caietele în Jumbo?

Să pășim pe teritoriul caietelor. În Jumbo, gama e atât de variată încât te poate ameți: caiete de 20, 40, 60, 80 și până la 128 de file, cu spirală sau fără, unele cu mai multe secțiuni – ca un mic labirint pentru părinți.

Caietele mici, A5, de matematică sau română, pornesc de la 1,99 lei și pot ajunge până la 19,99 lei. Cele studențești, A4, încep de la 2,99 lei pentru 40 de file și ating, de asemenea, 19,99 lei. Caietele de biologie costă între 1,49 și 1,79 lei, în cazul celor de geografie, am găsit doar unul, la 1,49 lei. Caietele de muzică sunt mai generoase, între 1,49 și 4,99 lei.

Rechizitele din Jumbo îți fură privirea fără să vrei, dar prețurile sunt pe măsură

Secțiunea penarelor e ca un carnaval: buburuze, doze de cola, joystick-uri, penare „inteligente” care se deschid la atingere, simple sau 3D. Serios, lista pare infinită! Cel mai ieftin penar costă 3,49 lei, iar cel mai scump, complet echipat, ajunge la 79,99 lei – cine ar fi crezut că un penar poate fi atât de sofisticat?

La echiparea penarului, stilourile pornesc de la 4,99 lei și urcă până la 24,99 lei. Creioanele HB, în funcție de set, între 1,49 și 14,99 lei. Gumele de șters mici, albastru cu portocaliu, sunt deja istorie; radierele de azi au forme incredibile – chei de mașină, dinozauri, ciocolată – la fel și ascuțitoarele, între 1,49 și 4,99 lei. Riglele? Între 0,99 și 2,99 lei. Iar rezervele, între 9,99 și 14,99 de lei.

Și pentru că toate acestea trebuie să ajungă într-un ghiozdan, la Jumbo prețurile încep de la 14,99 lei pentru cel mai simplu model și sar până la 199,99 lei pentru ghiozdanele tip troler. Dacă înainte părea că alegerea ghiozdanului e ușoară, acum e clar: pregătește-te să negociezi cu tine însuți înainte să pui mâna pe card.

Calcul final: ce ai pe bon când aduni prețurile rechizitelor

Prețurile rechizitelor fiind analizate, nu ne rămâne decât să facem un calcul simplu și să vedem cât lăsăm la casă. Dacă alegem cele mai ieftine variante pentru fiecare produs, totalul ajunge la doar 90,73 lei.

În schimb, dacă vrem ca micuțul să aibă tot ce e mai bun, suma urcă vertiginos, până la 747,01 lei. Desigur, există și varianta de mijloc: optând pentru prețuri medii, costul final se ajustează corespunzător.