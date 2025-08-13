Ghiozdan echipat cu de toate la 120 de lei. Lidl a pregătit oferte speciale pentru începerea şcolii, preţurile exacte la rechizite

Începutul unui nou an școlar nu trebuie să fie o cursă obositoare prin mai multe magazine. Oferta „Din nou la școală” de la Lidl aduce în toate magazinele o gamă variată de produse de calitate pentru școală, la prețuri accesibile, astfel încât părinții să poată pregăti ghiozdanul copiilor fără să depășească bugetul.

Cum echipezi ghiozdanul de școală cu mai puțin de 120 lei

În plus, pentru fiecare produs achiziționat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu către Teach for Romania, susținând educația copiilor din medii vulnerabile.

Rechizite deja disponibile în magazinele Lidl:

Penar echipat complet (24 piese) – 24,99 lei/buc

Set de 30 pixuri gel – 14,99 lei

Caiete A4 matematică/dictando, 80 file, cu spirală – 6,99 lei/buc

Tabletă LCD pentru schițe, desene și notițe – 14,99 lei

Instrumente de scris – 9,99 lei/set sau bucată

Carioci și finelinere – 7,99 lei/set sau bucată

Accesorii birotică – 5,99 lei/set sau bucată

Penare simple – 14,99 lei/buc

Seturi de scris – 9,99 lei/buc

Trusă de geometrie – 9,99 lei/set

Sticlă apă – 14,99 lei/buc.

Rechizite noi, disponibile începând cu 14 august:

Ghiozdane, modele variate – 15,99 lei/buc (cu 20% reducere prin aplicația Lidl Plus)

Caiete A5 foaie velină, dictando sau matematică (48 file) – 1,49 lei/buc

Caiete A5 tip I/II (24 file) – 1,19 lei/buc

Caiete A4 (48 file) – 3,49 lei/buc

Caiete de biologie, geografie sau muzică – 1,49 lei/buc

Bloc desen A4 (16 file) – 2,49 lei/buc.

Exemplu de ghiozdan complet echipat cu sub 120 lei

Lidl este unul dintre cei mai cunoscuți retaileri internaționali prezenți în România, oferind produse alimentare și non-alimentare la prețuri accesibile. Retailerul german s-a remarcat prin campaniile de oferte speciale, precum „Back to School” sau „Săptămâna produselor din…” și prin accentul pus pe calitate, prospețime și sustenabilitate. Cu peste 300 de magazine în întreaga țară, Lidl combină sortimentul variat cu servicii prietenoase și promoții atractive, devenind astfel o opțiune preferată de părinți și familii pentru cumpărături cotidiene.

Alegând din oferta Back to School de anul acesta, poți pregăti ghiozdanul astfel: