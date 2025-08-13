Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 09:54
de Diana Dumitrache

Ghiozdan echipat cu de toate la 120 de lei. Lidl a pregătit oferte speciale pentru începerea şcolii, preţurile exacte la rechizite
Cum echipezi ghiozdanul de școală cu mai puțin de 120 lei (Sursa foto: Pixabay)

Începutul unui nou an școlar nu trebuie să fie o cursă obositoare prin mai multe magazine. Oferta „Din nou la școală” de la Lidl aduce în toate magazinele o gamă variată de produse de calitate pentru școală, la prețuri accesibile, astfel încât părinții să poată pregăti ghiozdanul copiilor fără să depășească bugetul.

Cum echipezi ghiozdanul de școală cu mai puțin de 120 lei

În plus, pentru fiecare produs achiziționat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu către Teach for Romania, susținând educația copiilor din medii vulnerabile.

Rechizite deja disponibile în magazinele Lidl:

  • Penar echipat complet (24 piese) – 24,99 lei/buc
  • Set de 30 pixuri gel – 14,99 lei
  • Caiete A4 matematică/dictando, 80 file, cu spirală – 6,99 lei/buc
  • Tabletă LCD pentru schițe, desene și notițe – 14,99 lei
  • Instrumente de scris – 9,99 lei/set sau bucată
  • Carioci și finelinere – 7,99 lei/set sau bucată
  • Accesorii birotică – 5,99 lei/set sau bucată
  • Penare simple – 14,99 lei/buc
  • Seturi de scris – 9,99 lei/buc
  • Trusă de geometrie – 9,99 lei/set
  • Sticlă apă – 14,99 lei/buc.

Rechizite noi, disponibile începând cu 14 august:

  • Ghiozdane, modele variate – 15,99 lei/buc (cu 20% reducere prin aplicația Lidl Plus)
  • Caiete A5 foaie velină, dictando sau matematică (48 file) – 1,49 lei/buc
  • Caiete A5 tip I/II (24 file) – 1,19 lei/buc
  • Caiete A4 (48 file) – 3,49 lei/buc
  • Caiete de biologie, geografie sau muzică – 1,49 lei/buc
  • Bloc desen A4 (16 file) – 2,49 lei/buc.

Exemplu de ghiozdan complet echipat cu sub 120 lei

Lidl este unul dintre cei mai cunoscuți retaileri internaționali prezenți în România, oferind produse alimentare și non-alimentare la prețuri accesibile. Retailerul german s-a remarcat prin campaniile de oferte speciale, precum „Back to School” sau „Săptămâna produselor din…” și prin accentul pus pe calitate, prospețime și sustenabilitate. Cu peste 300 de magazine în întreaga țară, Lidl combină sortimentul variat cu servicii prietenoase și promoții atractive, devenind astfel o opțiune preferată de părinți și familii pentru cumpărături cotidiene.

Alegând din oferta Back to School de anul acesta, poți pregăti ghiozdanul astfel:

  • Ghiozdan – 15,99 lei (cu reducere Lidl Plus)
  • Penar complet 24 piese – 24,99 lei
  • Două caiete A4 80 file – 6,99 lei fiecare (dictando și matematică)
  • Două caiete A4 48 file – 3,49 lei fiecare
  • Caiet A5 foaie velină – 1,49 lei
  • Două caiete A5 tip I/II – 1,19 lei fiecare
  • Trei caiete pentru muzică, geografie și biologie – 1,49 lei fiecare
  • Bloc desen A4 – 2,49 lei
  • Stilou ergonomic – 17,99 lei
  • Trusă de geometrie – 9,99 lei
  • Sticlă apă – 14,99 lei.
