Descoperirea unor unelte străvechi pe insula Sulawesi sugerează prezența unui hominin misterios

O nouă descoperire arheologică pe insula Sulawesi, în Indonezia, rescrie istoria prezenței homininilor în sud-estul Asiei. Unelte din piatră vechi de peste un milion de ani sugerează că strămoșii umani au ajuns pe această insulă cu mult înainte de ce se credea, și că misterioșii „vecini” ai celebrelor „hobbiți” din Flores ar fi putut juca un rol esențial în evoluția omului în această regiune.

O migrație accidentală cu implicații majore

Arheologii din Indonezia și Australia au găsit șapte unelte din piatră în straturi geologice diferite din Sulawesi, cu o vechime estimată între 1,04 și 1,48 milioane de ani. Această descoperire reprezintă cea mai timpurie dovadă a activității umane în Wallacea – un arhipelag de insule care, de-a lungul timpului, nu a fost niciodată legat de vreun continent, fiind permanent separat de oceane.

„Este foarte puțin probabil ca acești hominini timpurii să fi avut capacitatea cognitivă de a construi bărci”, a declarat arheologul Adam Brumm, co-coordonator al expediției. El sugerează că traversarea maritimă s-a făcut accidental, prin „plutire” pe saltele naturale de vegetație, un fenomen cunoscut și în cazul rozătoarelor și maimuțelor care au colonizat Sulawesi din Asia continentală.

Uneltele descoperite, realizate prin cioplirea pietrei, sunt dovezi clare ale prezenței omului timpuriu, dar, până în prezent, nu au fost identificate fosile umane asociate în acea zonă. Cu toate acestea, similitudinile cu descoperirile de pe insula Flores – unde au fost găsiți homininii de talie mică Homo floresiensis – deschid numeroase întrebări despre originea și migrația acestor populații străvechi.

Un vecin necunoscut al „hobbiților” din Flores

Până la această descoperire, cele mai vechi unelte din Wallacea proveneau de pe insula Flores și erau datate la 1,02 milioane de ani. Acolo, în 2003, arheologii au descoperit rămășițele lui Homo floresiensis, un hominin de aproximativ un metru înălțime, cu un creier de mărimea unui grapefruit, poreclit „hobbit” din cauza staturii neobișnuit de mici.

Strămoșii acestuia, presupus veniți din Homo erectus sau dintr-un alt hominin asiatic, ar fi ajuns pe Flores acum cel puțin 700.000 de ani. Noile unelte din Sulawesi sunt mai vechi și sugerează că această insulă ar fi putut fi o verigă intermediară în drumul migrației din Asia continentală spre Flores.

„Am suspectat mereu că Sulawesi ascunde indicii importante despre istoria lui Homo floresiensis, dar abia acum avem dovezi solide”, a explicat Brumm. Această ipoteză fusese susținută încă din 2010 de regretatul arheolog Mike Morwood, co-descoperitorul „hobbitului”, care credea că Sulawesi ar putea conține urme ale homininilor vechi de până la două milioane de ani.

Descoperirea actuală pare să îi dea dreptate. Brumm și colegii săi intenționează acum să continue cercetările pentru a găsi rămășițe fizice ale acestor hominini misterioși. Totodată, se concentrează și pe situri mai recente, pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu aceste populații odată cu sosirea Homo sapiens, în urmă cu aproximativ 65.000 de ani.

Un nou capitol în povestea evoluției umane în Asia de Sud-Est

Descoperirile de pe Sulawesi, alături de cele din Flores și Luzon (Filipine), transformă sud-estul Asiei insulare într-un spațiu-cheie pentru studiul evoluției umane. Este pentru prima dată când cercetătorii identifică dovezi consistente că mai mulți hominini timpurii au reușit să traverseze mări adânci, chiar și fără tehnologie sau intenție clară.

Arheoloaga Debbie Argue, care nu a participat direct la săpături, a declarat că aceste noi date sunt „foarte importante”, pentru că întăresc ideea că populațiile umane din Pleistocen erau mai mobile și mai adaptabile decât s-a crezut. Prezența lor pe insule izolate arată că migrațiile accidentale sau oportuniste au avut un impact profund asupra diversității umane.

Un alt aspect fascinant este legătura emoțională și anecdotică dintre cercetători și descoperirile lor. Brumm a povestit cum a găsit uneltele de pe Flores în timp ce suferea de o mahmureală severă după o ceremonie locală. „Am încercat apoi să mai fac descoperiri majore în stare de mahmureală, dar a funcționat doar atunci”, a spus el cu umor.

Chiar dacă nu au fost încă descoperite fosile umane pe Sulawesi, uneltele din piatră ne arată că acei hominini misterioși au existat. Rămâne de văzut dacă ei au fost înrudiți cu Homo floresiensis sau dacă aparțin unei ramuri complet necunoscute a familiei umane. Cert este că aceste descoperiri continuă să pună întrebări esențiale despre capacitatea de adaptare, migrație și evoluție a primilor oameni.