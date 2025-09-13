Descoperirea unică din Dobrogea care rescrie istoria romană

Un complex funerar de tip hipogeu, datat în secolul al IV-lea, a fost scos la iveală de arheologi în Constanța, pe teritoriul fostului oraș antic Tomis. Monumentul, unic în Dobrogea, impresionează prin planul arhitectural în formă de cruce și prin camerele boltite, înalte de peste doi metri. Specialiștii spun că descoperirea rescrie o parte din istoria romană a regiunii și oferă indicii prețioase despre practicile funerare ale epocii, notează Agerpres.

Un monument funerar rar, cu plan în formă de cruce

Cercetările arheologice preventive desfășurate în Constanța au adus la lumină un hipogeu aflat în necropola romană târzie, dezvoltată la nord-vest de zidurile vechiului Tomis. Construcția este alcătuită din trei camere boltite și prezintă un plan arhitectural rar, în formă de cruce, care amintește de mormintele din catacombe.

În interior, pereții sunt acoperiți cu tencuială de mortar, păstrând urme de decorațiuni figurative, încă în curs de interpretare. Arhitecții și arheologii subliniază faptul că asemenea structuri, dotate cu nișe pentru depunerea defuncților, cunoscute sub denumirea de arcosolia, erau caracteristice marilor necropole romane, dar apariția lor în Dobrogea este o premieră.

Artefacte care confirmă perioada istorică

Monumentul a fost datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea, grație descoperirii unor monede aparținând împăraților Constantius II și Valens. Aceste indicii arheologice confirmă importanța zonei Tomisului ca centru urban roman în acea perioadă și adaugă noi straturi de înțelegere asupra evoluției istorice a Dobrogei.

Specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au precizat că urmează intervenții urgente pentru protejarea zidurilor boltite, precum și acoperirea provizorie a complexului, până la definitivarea unui proiect de conservare și valorificare culturală.

Descoperirea prezentată la Zilele Europene ale Patrimoniului

Monumentul hipogeu va fi prezentat publicului în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2025, eveniment ce celebrează bogăția culturală a continentului. Reprezentanții muzeului spun că această descoperire ar putea deveni una dintre cele mai importante atracții arheologice din Dobrogea, alături de vestigiile deja cunoscute ale Tomisului.

Cercetătorii sunt de părere că structura complexului și decorațiunile păstrate pot oferi informații valoroase despre ritualurile funerare, influențele culturale și contactele pe care provincia romană le-a avut cu restul Imperiului. „Este o descoperire care ne obligă să reevaluăm modul în care înțelegem viața și moartea în Tomisul roman”, spun arheologii implicați.