Descoperirea unei „ciuperci zombie” care controlează păianjenii: Scenariul din „The Last of Us”, o posibilă revoluție în medicină

Într-o descoperire ce pare desprinsă dintr-un scenariu de film SF, oamenii de știință au identificat o specie de ciupercă care transformă păianjenii în „zombi”, controlându-le comportamentul.

Acest fenomen, similar cu cel popularizat de jocul și serialul „The Last of Us”, a fost observat în Irlanda de Nord, în timp ce cercetătorii filmau un documentar într-un vechi depozit victorian de praf de pușcă. Studiul recent publicat în revista Fungal Systematics and Evolution arată că noua specie de fungus, denumită Gibellula attenboroughii în onoarea biologului britanic David Attenborough, ar putea avea implicații semnificative nu doar în ecologie, ci și în domeniul medical.

Ciuperca Gibellula attenboroughii infectează păianjenii care trăiesc în peșteri și le modifică comportamentul într-un mod sinistru. Odată ce sporii intră în corpul păianjenului, aceștia pătrund în hemolimfă – echivalentul sângelui la insecte – și îl obligă să se deplaseze într-un loc deschis, unde circulația aerului facilitează răspândirea ulterioară a sporilor. După ce păianjenul ajunge în acest loc strategic, o neurotoxină îl ucide, iar corpul său este păstrat intact datorită unei substanțe antimicrobiene produse de fungus. Astfel, ciuperca își poate absorbi nutrienții necesari și începe să crească structuri lungi și vizibil înfricoșătoare din corpul păianjenului decedat.

Acest mecanism de control al gazdei este similar cu cel observat la furnicile infectate cu Ophiocordyceps unilateralis, un alt fungus care manipulează insectele pentru a-și asigura răspândirea. Fenomenul a fost documentat de-a lungul timpului, dar această nouă descoperire arată că astfel de fungi pot avea o diversitate mult mai mare decât se credea anterior.

Posibile utilizări în medicina umană

Deși efectele acestui fungus asupra păianjenilor sunt spectaculoase și, în același timp, înfricoșătoare, cercetătorii consideră că substanțele produse de Gibellula attenboroughii ar putea avea aplicații benefice pentru oameni. Conform autorului principal al studiului, Harry Evans, ciuperca ar putea conține compuși valoroși pentru dezvoltarea unor noi antibiotice sau alte tratamente medicale. Proprietățile antimicrobiene care conservă corpul păianjenului ar putea fi utilizate pentru a combate bacteriile rezistente la medicamente.

Acest lucru subliniază potențialul neexplorat al regnului fungic. Conform lui Evans, există între 10 și 20 de milioane de specii de fungi pe Pământ, ceea ce face ca acest regn să fie cel mai divers din punct de vedere biologic. Cu toate acestea, doar aproximativ 1% dintre specii au fost identificate și studiate până în prezent, ceea ce înseamnă că multe descoperiri importante sunt încă de făcut.

Un univers ascuns, plin de mistere

Această descoperire adaugă o piesă nouă în puzzle-ul complex al naturii și ridică întrebări despre cât de multe secrete mai ascunde lumea microscopică. Dacă ciupercile au dezvoltat astfel de mecanisme sofisticate pentru a controla organisme gazdă, este posibil ca unele dintre ele să dețină soluții la probleme medicale cu care omenirea se confruntă de mult timp.

Faptul că astfel de fungi sunt atât de puțin cunoscuți și documentați ar trebui să stimuleze cercetările viitoare în acest domeniu. În timp ce poveștile despre „zombie fungi” sunt înspăimântătoare, realitatea este că acești microbi ar putea juca un rol esențial în dezvoltarea unor tratamente inovatoare, transformându-i din monștri ai naturii în aliați ai medicinei moderne.