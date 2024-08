Ființa infectată de ciuperca din The Last of Us. Ce s-a întâmplat cu tarantula după ce a fost controlată de cordyceps

O specie rară de ciupercă Cordyceps infectează tarantule, fenomen documentat pe Instagram.

Cordyceps, un gen de ciuperci cunoscut pentru capacitatea sa de a infecta nevertebrate și de a le prelua sistemul nervos, a atras recent atenția publicului datorită popularității jocului video și serialului TV The Last of Us. Această ciupercă, denumită adesea „ciuperca zombie”, are un mod de operare macabru: infectează gazda, începând să îi consume treptat corpul în timp ce o controlează, într-un mod similar cu un parazit.

O specie rară care infectează tarantulele

Un caz recent, documentat pe Instagram, arată o specie rară de Cordyceps care infectează tarantulele. Aceasta este o descoperire neobișnuită și alarmantă, fiind doar a treia oară când o tarantulă este observată ca fiind infectată de acest tip de Cordyceps. În mod obișnuit, Cordyceps infectează insectele, cum ar fi furnicile sau omizile, dar acest caz sugerează că ciuperca poate afecta și organisme mai mari, cum ar fi păianjenii tarantulă.

Video-ul postat pe Instagram, accesibil aici, oferă o privire detaliată asupra fenomenului rar, arătând o tarantulă vizibil afectată de infecție. Cordyceps își extinde miceliile prin corpul păianjenului, controlându-i mișcările și, în cele din urmă, ucigându-l pentru a folosi cadavrul ca teren de reproducere pentru sporii săi.

Impactul asupra ecosistemului și popularitatea ciupercii Cordyceps

Infecțiile cu Cordyceps nu afectează doar organismul gazdă, ci și ecosistemul din care acesta face parte. În cazul tarantulelor, care sunt prădători importanți în habitatele lor, răspândirea unei astfel de infecții ar putea perturba echilibrul natural, reducând populațiile de tarantule și afectând lanțul trofic.

Cordyceps a devenit un subiect de interes nu doar pentru cercetători, dar și pentru publicul larg, în mare parte datorită reprezentării sale în cultura populară. În The Last of Us, un virus inspirat de Cordyceps transformă oamenii în creaturi agresive, similare cu zombie, ceea ce a dus la o creștere a interesului pentru aceste ciuperci în viața reală.

Descoperirea și documentarea acestei specii rare care infectează tarantulele adaugă o nouă dimensiune înțelegerii noastre despre capacitățile și diversitatea ciupercilor Cordyceps. Pe măsură ce cercetările continuă, rămâne de văzut cum va evolua această relație parazitară și ce implicații ar putea avea pentru ecosistemele naturale și pentru domeniul științific.