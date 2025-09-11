Descoperire surprinzătoare în ADN-ul mamutului antic. Ce secrete genetice neașteptate au fost deslușite

O nouă cercetare genetică asupra mamutului columbian (Mammuthus columbi) descoperit în Mexic arată diferențe genetice surprinzătoare față de rudele sale din Statele Unite și Canada, ridicând întrebări noi despre modul în care aceste animale au evoluat în America de Nord.

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic (UNAM), este primul de acest tip făcut în zonele tropicale și a fost ulterior publicat în revista Science.

Mamutul columbian, un gigant cu ADN unic

Mamutul columbian atingea aproximativ 4 metri înălțime și conviețuia cu mamutul lânos (Mammuthus primigenius), cu care chiar se hibridiza.

Fosilele acestei specii au fost descoperite în Canada, SUA, Mexic și America Centrală. Lucrările de construcție pentru Aeroportul Internațional Felipe Ángeles din Santa Lucía, început în 2019, au scos la iveală peste 100 de exemplare, inclusiv molari de mamut columbian, oferind cercetătorilor ocazia de a analiza ADN-ul antic.

Echipa de cercetare a reușit să secvențieze 61 de genomuri mitocondriale din 83 de molari, iar probele radiocarbonate indică o vechime de 11.000 până la 16.000 de ani.

Surprinzător, mamutii columbieni din Mexic prezintă o compoziție genetică diferită de cei din nordul continentului, ceea ce sugerează că strămoșul comun al mamutilor mexicani s-a desprins mult mai devreme decât cei rămași în SUA și Canada.

Cercetătorii cred că această linie de descendenți a fost izolată pe măsură ce migra spre sud, păstrând caracteristici genetice unice.

Ce implicații există pentru studiul evoluției și biodiversității

Descoperirea indică faptul că evoluția mamutului columbian este mai complexă decât se credea anterior.

Alte specii pleistocene din Mexic, cum ar fi ursul negru (Ursus americanus) și mastodonții, prezintă, de asemenea, variații genetice semnificative față de rudele lor nordice.

Tiparul sugerează că migrarea sudică a creat condiții genetice și ecologice unice pentru speciile din Mexic.

Cercetătorii susțin două aspecte esențiale: extragerea ADN-ului antic în climă tropicală este posibilă, contrazicând așteptările anterioare, și analiza poate fi efectuată complet de laboratoare locale, fără a fi nevoie de exportul probelor către alte țări.

„Aceasta este o justificare clară pentru a continua explorarea biodiversității tropicale de-a lungul timpului, realizată de oamenii de știință locali”, a spus Federico Sánchez-Quinto, paleogenomicist la UNAM.

Studiul deschide noi perspective asupra evoluției mamutului columbian și arată că Mexicul adăpostește o variație genetică importantă, care nu se regăsește în alte regiuni ale Americii de Nord.