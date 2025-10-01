Ultima ora
Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM
01 oct. 2025 | 07:38
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Descoperire arheologică rară: primul pigment albastru din Europa, folosit acum 13.000 de ani
Descoperire unică / Foto: gibleho/Shutterstock.com

Arheologii din Germania au identificat urme de azurit pe un artefact vechi de 13.000 de ani, marcând una dintre cele mai timpurii utilizări ale culorii albastre în istoria umană.

Pigmentul albastru, o raritate în natură și preistorie

La situl preistoric Mühlheim-Dietesheim, cercetătorii au observat pe suprafața unui obiect realizat de oameni paleolitici mici particule de albastru intens. Analizele chimice au arătat că este vorba de azurit, un mineral de cupru format prin alterarea zăcămintelor de minereu, se arată într-un studiu publicat în Antiquity.

Prezența acestui pigment este surprinzătoare, deoarece albastrul este una dintre cele mai rare culori din natură. Chiar și animalele sau plantele care par albastre folosesc de obicei iluzii optice, nu pigmenți reali.

Descoperirea din Germania este considerată cea mai veche utilizare a unui pigment albastru din Europa și una dintre cele mai vechi la nivel mondial.

Potrivit echipei conduse de dr. Izzy Wisher de la Universitatea Aarhus (Danemarca), singurele dovezi mai vechi provin din Siberia, unde au fost găsite urme de pigment albastru-verzui pe figurine vechi de aproximativ 19.000–23.000 de ani.

Există și indicii din Georgia, datate la 32.000–34.000 de ani, privind folosirea unor plante pentru obținerea unei nuanțe purpuriu-albăstrui, dar aceste cazuri sunt excepții.

O paletă cromatică mai variată decât se credea

Contextul descoperirii sugerează că pigmentul nu a ajuns accidental pe artefact, ci a fost folosit intenționat de oamenii preistorici. Situl arheologic abundă și în dovezi ale utilizării ocrului roșu și brun, pigmenți mult mai răspândiți în epocă.

Adăugarea albastrului arată că locuitorii de acum 13.000 de ani aveau o cunoaștere avansată a resurselor minerale și explorau posibilități cromatice neașteptate.

„Prezența azuritului demonstrează că oamenii paleolitici nu doar foloseau pigmenți comuni, ci erau capabili să identifice și să valorifice minerale rare pentru a obține culori noi”, a declarat dr. Wisher.

Perspectiva schimbă modul în care înțelegem cultura vizuală a epocii, arătând că nevoia de expresie prin culoare exista cu mult înainte de civilizațiile avansate.

Ulterior, cel mai cunoscut exemplu de pigment albastru este cel al egiptenilor antici, care acum circa 4.500 de ani au reușit să creeze un pigment sintetic folosit în picturi murale, bijuterii și obiecte decorative.

Se considera până recent că această perioadă marchează începutul utilizării sistematice a culorii albastre. Totuși, urmele de azurit din Germania arată că fascinația pentru acest pigment a început cu mult mai devreme, chiar în timpul epocii glaciare.

Această descoperire nu doar că aduce informații noi despre creativitatea oamenilor preistorici, dar subliniază și legătura profundă dintre resursele naturale și primele forme de artă.

Paleoliticul târziu nu a fost doar o epocă a supraviețuirii, ci și una a experimentării culturale, în care albastrul, rar și prețios, a început să intre în paleta artistică a omenirii.

