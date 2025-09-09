Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”

Un scandal uriaș a izbucnit pe TikTok după ce sute de utilizatori au reclamat că deodorantul Mitchum 48h Roll-On le-a provocat arsuri grave, iritații și chiar bășici la subraț. În doar 24 de ore, clipul postat de Ellie, o tânără din Marea Britanie, a strâns peste 2,6 milioane de vizualizări.

„Nu am putut să-mi las brațele pe lângă corp de durere. Subrațele mele erau pline de pete roșii și zone umede, extrem de dureroase și jenante, mai ales în plin sezon de vacanță”, a povestit Ellie.

Reacții masive pe TikTok și Instagram

Ellie nu este singura afectată. Mii de utilizatori au postat imagini cu iritații severe, arsuri și umflături provocate de același deodorant.

Olivia, o altă utilizatoare, spune că a renunțat după doar câteva zile:

„Mă mâncau subrațele atât de tare încât nu puteam să dorm. Senzația era ca atunci când îți pui alcool pe piele crăpată.”

O altă femeie susține că a rămas cu cicatrici permanente:

„Mi s-au umflat subrațele, s-au umplut de bășici, iar acum am rămas cu semne.”

Pe Instagram, pagina oficială Mitchum a fost bombardată de comentarii în ultimele zile, majoritatea utilizatorilor reclamând arsuri și reacții alergice după folosirea deodorantului.

Mitchum explică motivul: problema nu e formula, ci procesul de fabricație

După ce zvonurile despre o posibilă schimbare de formulă au luat amploare, reprezentanții Mitchum au venit cu un răspuns oficial:

„Suntem conștienți de rapoartele unor clienți privind reacții adverse la anumite loturi de Mitchum 48h Roll-On vândute în Marea Britanie, Irlanda și Africa de Sud. Sănătatea consumatorilor este prioritatea noastră, iar acest tip de feedback este tratat cu maximă seriozitate.”

Brandul a precizat că nu a modificat rețeta deodorantului, însă un proces de fabricație diferit a afectat un ingredient din compoziție, ceea ce a dus la reacții cutanate pentru o parte dintre utilizatori.

Compania a anunțat că a remediat problema, a revenit la vechiul proces de producție și retrage loturile afectate de pe rafturi.

Mitchum rămâne un produs popular, dar încrederea a fost afectată

Deodorantul Mitchum, lansat în 1959, este unul dintre cele mai apreciate antiperspirante din lume și este considerat „graalul deodorantelor” de comunități online precum Reddit. Este chiar și numărul 1 în vânzări pe Amazon la categoria sa.

Totuși, scandalul actual i-a afectat serios imaginea, iar brandul a îndemnat clienții să contacteze departamentul de Relații cu Clienții dacă au probleme similare.