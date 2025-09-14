Delia l-a cucerit şi pe Post Malone cu show-ul său. Artistul a ţinut să o felicite pentru concertul susţinut la Untold: „Impresionat de energia noastră”

Ultima ora
Delia continuă să demonstreze că este una dintre cele mai complexe și active artiste din România. Vara aceasta a fost marcată nu doar de festivaluri uriașe și concerte spectaculoase, ci și de filmări pentru un nou proiect TV, experiențe montane la altitudini amețitoare și noi colaborări. Însă cel mai surprinzător moment a venit la Untold, acolo unde echipa lui Post Malone a ținut să transmită felicitări pentru show-ul artistei.

Felicitările primite după concertul de la Untold

Pe scena principală a festivalului Untold, Delia a urcat cu spectacolul „ROCKADELIA”, unul dintre cele mai elaborate show-uri ale sale. Momentul a fost cu atât mai special cu cât a precedat recitalul headlinerului evenimentului, Post Malone. În timp ce echipa artistului american pregătea elementele tehnice pentru propriul concert, atmosfera creată de Delia și echipa sa nu a trecut neobservată.

„A fost fantastic! Am avut show-ul ROCKADELIA pe mainstage la Untold, chiar înainte de headlinerul festivalului, Post Malone. Pe durata show-ului, echipa tehnică a lui Post Malone pregătea show-ului lor (Clujul a fost prima oprire din cadrul turneului european). Surpriza a fost că, la final, show director-ul lor ne-a transmis felicitări mie și echipei și s-a declarat impresionat de energia noastră”, a povestit artista, potrivit okmagazine.ro.

O vară plină: festivaluri, televiziune și aventuri pe munte

Departe de a trăi o vacanță permanentă, Delia și-a petrecut vara într-un ritm intens. Concertele de la Electric Castle și Untold au fost puncte de reper, dar programul ei nu s-a limitat doar la muzică. Între două festivaluri, artista a găsit timp și pentru pasiunea sa pentru munte, unde a bifat noi trasee și cățărări spectaculoase.

Aceste escapade montane, cu peisaje spectaculoase și momente de reconectare cu natura, au reprezentat pentru Delia o modalitate de a-și încărca bateriile înainte de următoarele provocări profesionale.

Start pentru „The Ticket” – un nou proiect TV

Tot în această perioadă, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru „The Ticket”, un nou format de televiziune coordonat de Mona Segall. Delia a răspuns din nou prezent și a acceptat să facă parte din echipă, alături de prietenul său apropiat Mihai Bendeac.

„Fratele” ei de scenă nu este singura prezență familiară. Din distribuție fac parte și Anca Dinicu, Micutzu și noua achiziție, Maurice Munteanu. Împreună, aceștia dau culoare și dinamism unui proiect care promite să fie unul dintre punctele forte ale grilei de toamnă.

Între scenă și studio, o cursă continuă

Privită din exterior, viața Deliei ar putea părea o succesiune de concerte, festivaluri și vacanțe de lux. Realitatea este însă mult mai intensă: fiecare moment liber este împărțit între repetiții, înregistrări de studio și apariții TV. Pauzele sunt rare și de cele mai multe ori dedicate drumețiilor pe munte, singurele clipe care îi oferă o respirație în ritmul alert al carierei.

