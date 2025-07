Ce părere Maurice Munteanu despre colegii de la The Ticket. Micutzu l-a surprins: „Pare urs în abordare”. VIDEO EXCLUSIV

Maurice Munteanu trece de la jurizarea ținutelor la analizarea momentelor artistice în noul show Antena 1, The Ticket. Totuși, după cum a dezvăluit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, pentru el schimbarea este una cât se poate de firească, pentru că ascunde mult mai multe pasiuni în afară de modă.

Telespectatorii s-au obișnuit să-l audă analizând ținute, dar Maurice Munteanu le-a pregătit o surpriză. Este noul jurat al emisiunii The Ticket, unde face echipă cu Anca Dinicu, Mihai Bendeac, Micutzu și Delia. Astfel, din toamnă, publicul va vedea concret cum a fost pentru el trecerea de la modă la momente artistice. Până atunci, din punctul său de vedere, noua postură i se potrivește mănușă.

Deși show-ul mizează pe spectacol, el va acorda o atenție specială emoției transmise de concurenți. Totodată, va evita să rănească sentimentele, păstrându-și sinceritatea și, mai presus de toate, autenticitatea.

„Cu siguranță pe emoție. Pe emoția pe care reușește să mi-o provoace un individ, un număr, un discurs, o privire și așa mai departe. Și pe asta am pus întotdeauna, de fapt, accentul.

Eu nu sunt un om dur și nu critic neapărat. Mi-ar plăcea să cred că sunt un om cu gândire critică și care are o abordare realistă, cu picioarele pe pământ. Plus că de foarte multe ori critica poate fi constructivă. Voi fi la fel cum am fost și până acum, fără prea multe filtre, pentru că detest chestia asta”, a dezvăluit juratul The Ticket.