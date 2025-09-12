„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire

Mulți vorbitori de limba română fac confuzie între formele ”deasemeni” și ”de asemenea”. Greșeala apare atât în scris, cât și în vorbire, însă doar una dintre variante este acceptată de regulile ortografice. Cunoașterea formei corecte ajută la exprimarea clară și elegantă în comunicarea zilnică.

Care este forma corectă: ”deasemeni” sau ”de asemenea”

Cuvântul corect este ”de asemenea”, scris separat, format din două cuvinte, fiecare cu rol precis în structurarea propoziției. Această expresie se folosește pentru a introduce o idee suplimentară, similară sau în completarea unei afirmații anterioare, oferind coerență și fluiditate frazei.

De exemplu: ”Am vizitat muzeul. De asemenea, am participat la un tur ghidat al orașului.” Această formulare este acceptată de dicționarele de referință și respectă normele limbii române, fiind recomandată atât în comunicarea scrisă formală, cât și în textele educative sau literare.

Forma considerată greșită

Forma ”deasemeni”, scrisă într-un singur cuvânt, este considerată greșită. Aceasta apare adesea în propoziții precum: ”Deasemeni, am fost și eu acolo”, dar utilizarea sa nu este corectă și nu este recunoscută în scris oficial.

Confuzia provine probabil din faptul că, în vorbire, cuvintele se leagă fonetic firesc și rapid, dar în scris ele trebuie să rămână separate și corect delimitate.

Cum se folosește corect în comunicare

Pentru a evita greșelile, este util să reții că ”de asemenea” se plasează înaintea propoziției sau după virgula care leagă două idei. Aceasta adaugă claritate și coerență frazei.

În comunicarea scrisă sau academică, utilizarea corectă transmite profesionalism și respect pentru normele lingvistice. În vorbirea cotidiană, pronunția ”deasemeni” poate fi întâlnită, însă scrierea corectă rămâne ”de asemenea”.

Un mod simplu de a verifica dacă folosești forma corectă este să împarți expresia în două cuvinte în minte: ”de” și ”asemenea”. Dacă ambele părți au sens propriu și se potrivesc în context, forma este corectă.

Corectitudinea exprimării nu se limitează doar la acest exemplu; este important ca fiecare persoană să acorde atenție regulilor ortografice și să evite greșelile frecvente care pot altera claritatea mesajului.

Forma ”de asemenea” se încadrează în acest tip de reguli de aur ale limbii române, oferind o modalitate elegantă de a adăuga idei suplimentare fără ambiguitate.