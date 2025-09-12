Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 09:12
de Badea Violeta

„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire

Cultură generală și teste / Quiz
„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire
Cum este corect: deasemeni sau de asemenea?

Mulți vorbitori de limba română fac confuzie între formele ”deasemeni” și ”de asemenea”. Greșeala apare atât în scris, cât și în vorbire, însă doar una dintre variante este acceptată de regulile ortografice. Cunoașterea formei corecte ajută la exprimarea clară și elegantă în comunicarea zilnică.

Care este forma corectă: ”deasemeni” sau ”de asemenea”

Cuvântul corect este ”de asemenea”, scris separat, format din două cuvinte, fiecare cu rol precis în structurarea propoziției. Această expresie se folosește pentru a introduce o idee suplimentară, similară sau în completarea unei afirmații anterioare, oferind coerență și fluiditate frazei.

De exemplu: ”Am vizitat muzeul. De asemenea, am participat la un tur ghidat al orașului.” Această formulare este acceptată de dicționarele de referință și respectă normele limbii române, fiind recomandată atât în comunicarea scrisă formală, cât și în textele educative sau literare.

Vezi și:
Cuvântul din limba română pe care îl folosim zilnic, dar 90% dintre români îl utilizează cu forma greșită. Iată varianta corectă!

Forma considerată greșită

Forma ”deasemeni”, scrisă într-un singur cuvânt, este considerată greșită. Aceasta apare adesea în propoziții precum: ”Deasemeni, am fost și eu acolo”, dar utilizarea sa nu este corectă și nu este recunoscută în scris oficial.

Confuzia provine probabil din faptul că, în vorbire, cuvintele se leagă fonetic firesc și rapid, dar în scris ele trebuie să rămână separate și corect delimitate.

Cum se folosește corect în comunicare

Pentru a evita greșelile, este util să reții că ”de asemenea” se plasează înaintea propoziției sau după virgula care leagă două idei. Aceasta adaugă claritate și coerență frazei.

În comunicarea scrisă sau academică, utilizarea corectă transmite profesionalism și respect pentru normele lingvistice. În vorbirea cotidiană, pronunția ”deasemeni” poate fi întâlnită, însă scrierea corectă rămâne ”de asemenea”.

Un mod simplu de a verifica dacă folosești forma corectă este să împarți expresia în două cuvinte în minte: ”de” și ”asemenea”. Dacă ambele părți au sens propriu și se potrivesc în context, forma este corectă.

Corectitudinea exprimării nu se limitează doar la acest exemplu; este important ca fiecare persoană să acorde atenție regulilor ortografice și să evite greșelile frecvente care pot altera claritatea mesajului.

Forma ”de asemenea” se încadrează în acest tip de reguli de aur ale limbii române, oferind o modalitate elegantă de a adăuga idei suplimentare fără ambiguitate.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Ex-președintele Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare de justiția braziliană. SUA amenință cu represalii
Ex-președintele Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare de justiția braziliană. SUA amenință cu represalii
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Playtech Știri
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Playtech Știri
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...