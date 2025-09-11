De ce românii folosesc greşit cuvântul „weekend”? Mulţi nu ştiu regula oficială

Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025
de Vieriu Ionut

Limba română se îmbogățește permanent cu termeni preluați din alte limbi, mai ales din engleză, însă nu toți sunt folosiți corect în vorbirea de zi cu zi. Un exemplu familiar pentru milioane de români este cuvântul „weekend”. Deși este des întâlnit atât în conversațiile informale, cât și în mediul profesional, modul în care acesta este pronunțat sau chiar scris ridică încă multe semne de întrebare.

Cum a ajuns „weekend” în vocabularul românesc

Româna a împrumutat termenul din limba engleză, unde desemnează sfârșitul de săptămână, adică zilele de sâmbătă și duminică. În mod firesc, expresia a fost preluată odată cu influența culturii occidentale și s-a răspândit rapid în România după anii ’90, devenind parte a uzului cotidian.

Însă, spre deosebire de alte cuvinte străine adaptate fonetic, „weekend” a intrat oficial în Dicționarul explicativ al limbii române (DEX) exact în forma sa originală, fără modificări sau adaptări grafice.

Cele mai frecvente greșeli făcute de români

Deși regula oficială este clară, mulți români continuă să folosească variante incorecte, atât la nivel de pronunție, cât și de scriere. Cele mai întâlnite sunt:

  • „uichend” – variantă pronunțată după regulile fonetice englezești, dar greșită în română;
  • „vichend” – o deformare și mai îndepărtată, care nu are nicio bază lingvistică;
  • forme hibride precum „week-end” sau „week end”, care nu sunt acceptate oficial.

Singura variantă corectă, atât în scris, cât și în vorbire, este „weekend”, scris într-un singur cuvânt, exact așa cum apare în DEX.

De ce există confuzii în folosirea termenului

Confuzia apare din mai multe motive. În primul rând, contactul constant cu limba engleză, unde accentul și pronunția sunt diferite, îi determină pe mulți să redea fonetic cuvântul. În al doilea rând, lipsa unei adaptări grafice – așa cum s-a întâmplat în cazul altor termeni străini – face ca utilizatorii să nu știe exact dacă regula se aplică și aici.

În realitate, Academia Română a decis ca forma originală să fie păstrată, pentru a reflecta cât mai fidel sensul preluat. Astfel, „weekend” rămâne singura variantă acceptată.

Cum este corect să folosim „weekend” în propoziții

Fiind un substantiv neutru, cuvântul se acordă ca orice alt termen din această categorie. Exemple corecte ar fi:

  • „Am avut un weekend relaxant.”
  • „Urmează două weekenduri pline de evenimente.”

Forma de plural este „weekenduri”, iar nu „weekenduri-uri” sau alte improvizații.

Deși este un termen străin, „weekend” s-a integrat de ani buni în limba română. Totuși, folosirea incorectă a variantelor fonetice precum „uichend” sau „vichend” continuă să fie o greșeală comună. Conform normelor lingvistice oficiale, singura formă corectă rămâne „weekend”, iar aceasta este deja consfințită de dicționarele românești.

