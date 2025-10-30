Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 15:06
de Badea Violeta

De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”

UTILE
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
De ce este indicat sa aerisesti casa inclusiv atunci cand afara ploua? Sursa foto: Profimedia

Deși mulți cred că deschiderea ferestrelor pe vreme ploioasă aduce și mai multă umezeală în casă, specialiștii spun contrariul. Aerisirea locuinței chiar și atunci când plouă ajută la reducerea umidității și la prevenirea problemelor cauzate de condens și mucegai. Un arhitect explică mecanismul și de ce diferența dintre temperaturi este esențială.

Aerisești pe ploaie sau ții geamurile închise? Ce spun specialiștii

După un duș fierbinte iarna, baia se aburește, prosoapele rămân umede, iar geamurile se acoperă de condens. De teamă să nu intre umezeala de afară, mulți refuză să deschidă ferestrele, mai ales când plouă.

Totuși, potrivit unui arhitect specializat în confort termic și calitatea aerului interior, aceasta este o greșeală frecventă. Explicația este simplă: aerul rece de afară, chiar dacă este asociat cu precipitații, conține mai puțini vapori decât aerul cald din locuință.

Vezi și:
De ce ar trebui să deschizi geamurile zilnic, chiar și iarna. 7 motive pentru care e esențial pentru sănătatea ta
De ce ne e somn când plouă afară. Cum influențează creierul sunetul ploii

Diferența dintre ceea ce simțim și realitatea fizică ține de două concepte pe care oamenii le confundă adesea: umiditatea relativă și umiditatea absolută.

Dacă umiditatea relativă indică procentul de vapori raportat la temperatură, umiditatea absolută măsoară cantitatea efectivă de apă din aer. Astfel, aerul rece, chiar saturat, are mai puțină apă decât aerul cald dintr-o cameră încălzită.

”Problema nu este ploaia, ci temperatura”, susține specialistul, explicând că aerisirea în vreme rea nu doar că nu crește umiditatea, ci ajută la reducerea acesteia.

De ce aerisirea funcționează chiar dacă afară plouă

Atunci când deschidem ferestrele în timpul unei zile ploioase, aerul rece și cu mai puțin conținut de vapori intră în casă. În momentul în care se încălzește la temperatura interioară, umiditatea sa relativă scade, contribuind la echilibrarea umidității din locuință. Cu alte cuvinte, aerisirea scurtă poate elimina excesul de umezeală din interior, chiar dacă afară condițiile par nefavorabile.

Prin acest proces, se îmbunătățește calitatea aerului, se elimină mirosurile, iar riscul apariției mucegaiului și condensului pe pereți sau geamuri scade semnificativ. Practic, aerisirea regulată previne deteriorarea locuinței și contribuie la un mediu sănătos.

Cum aerisești corect locuința iarna

Experții recomandă deschiderea ferestrelor zilnic pentru cinci până la zece minute, preferabil dimineața. Ideal este să se creeze curent, deschizând geamuri opuse, astfel încât aerul să circule rapid.

În zile foarte umede, aerisirea ar trebui făcută în cele mai calde ore ale zilei, pentru a păstra confortul termic. În plus, este indicată folosirea ventilatoarelor și a sistemelor de extracție în bucătărie și baie, menținerea unei temperaturi interioare constante și evitarea uscării rufelor în casă atunci când ventilația este insuficientă.

Împreună cu o izolație bună, aceste practici mențin un nivel optim de umiditate fără pierderi de căldură.Prin urmare, chiar dacă instinctul ne  spune să nu deschidem geamurile când plouă, aerisirea rămâne esențială pentru confort și sănătate, inclusiv în sezonul rece.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...