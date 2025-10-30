De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”

Deși mulți cred că deschiderea ferestrelor pe vreme ploioasă aduce și mai multă umezeală în casă, specialiștii spun contrariul. Aerisirea locuinței chiar și atunci când plouă ajută la reducerea umidității și la prevenirea problemelor cauzate de condens și mucegai. Un arhitect explică mecanismul și de ce diferența dintre temperaturi este esențială.

Aerisești pe ploaie sau ții geamurile închise? Ce spun specialiștii

După un duș fierbinte iarna, baia se aburește, prosoapele rămân umede, iar geamurile se acoperă de condens. De teamă să nu intre umezeala de afară, mulți refuză să deschidă ferestrele, mai ales când plouă.

Totuși, potrivit unui arhitect specializat în confort termic și calitatea aerului interior, aceasta este o greșeală frecventă. Explicația este simplă: aerul rece de afară, chiar dacă este asociat cu precipitații, conține mai puțini vapori decât aerul cald din locuință.

Diferența dintre ceea ce simțim și realitatea fizică ține de două concepte pe care oamenii le confundă adesea: umiditatea relativă și umiditatea absolută.

Dacă umiditatea relativă indică procentul de vapori raportat la temperatură, umiditatea absolută măsoară cantitatea efectivă de apă din aer. Astfel, aerul rece, chiar saturat, are mai puțină apă decât aerul cald dintr-o cameră încălzită.

”Problema nu este ploaia, ci temperatura”, susține specialistul, explicând că aerisirea în vreme rea nu doar că nu crește umiditatea, ci ajută la reducerea acesteia.

De ce aerisirea funcționează chiar dacă afară plouă

Atunci când deschidem ferestrele în timpul unei zile ploioase, aerul rece și cu mai puțin conținut de vapori intră în casă. În momentul în care se încălzește la temperatura interioară, umiditatea sa relativă scade, contribuind la echilibrarea umidității din locuință. Cu alte cuvinte, aerisirea scurtă poate elimina excesul de umezeală din interior, chiar dacă afară condițiile par nefavorabile.

Prin acest proces, se îmbunătățește calitatea aerului, se elimină mirosurile, iar riscul apariției mucegaiului și condensului pe pereți sau geamuri scade semnificativ. Practic, aerisirea regulată previne deteriorarea locuinței și contribuie la un mediu sănătos.

Cum aerisești corect locuința iarna

Experții recomandă deschiderea ferestrelor zilnic pentru cinci până la zece minute, preferabil dimineața. Ideal este să se creeze curent, deschizând geamuri opuse, astfel încât aerul să circule rapid.

În zile foarte umede, aerisirea ar trebui făcută în cele mai calde ore ale zilei, pentru a păstra confortul termic. În plus, este indicată folosirea ventilatoarelor și a sistemelor de extracție în bucătărie și baie, menținerea unei temperaturi interioare constante și evitarea uscării rufelor în casă atunci când ventilația este insuficientă.

Împreună cu o izolație bună, aceste practici mențin un nivel optim de umiditate fără pierderi de căldură.Prin urmare, chiar dacă instinctul ne spune să nu deschidem geamurile când plouă, aerisirea rămâne esențială pentru confort și sănătate, inclusiv în sezonul rece.