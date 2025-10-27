Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 07:43
de Daoud Andra

UTILE
Cât ar trebui să fie umiditatea ideală în casă: valorile recomandate de specialiști pentru un aer sănătos
FOTO: Freepik

Calitatea aerului din locuință are un impact direct asupra sănătății noastre. Deși temperatura este adesea în centrul atenției, un alt factor la fel de important este umiditatea aerului – adică proporția de vapori de apă din atmosferă. Un nivel corect al umidității ajută la protejarea sistemului respirator, menține pielea hidratată, previne disconfortul termic și chiar contribuie la conservarea mobilierului și a pereților locuinței.

Care este umiditatea ideală în casă

Specialiștii recomandă ca umiditatea relativă a aerului din interior să fie cuprinsă între 40% și 60%. Acest interval este considerat optim pentru sănătatea organismului și confortul termic. Sub 40%, aerul devine prea uscat. Acest lucru poate duce la iritații ale mucoaselor nazale, uscarea gâtului, tuse, piele deshidratată și chiar la apariția electricității statice.

Peste 60%, aerul devine prea umed, favorizând dezvoltarea mucegaiului, a bacteriilor și a acarienilor. În astfel de condiții, pot apărea probleme respiratorii, alergii și senzația neplăcută de aer greu de respirat. Pentru copii mici, persoane vârstnice sau cei cu afecțiuni respiratorii (astm, alergii, sinuzită), menținerea unei umidități corecte este cu atât mai importantă. Un aer prea uscat le poate îngreuna respirația, iar unul prea umed poate agrava simptomele.

Cel mai simplu mod de a afla nivelul de umiditate este folosirea unui higrometru, un dispozitiv mic și accesibil, care poate fi analogic sau digital. Multe stații meteo de interior sau purificatoare de aer moderne includ deja această funcție. Este recomandat să măsori umiditatea în mai multe camere, deoarece poate varia semnificativ între baie, bucătărie și dormitor.

Cum reglăm umiditatea aerului

Dacă aerul din locuință este prea uscat, în special iarna, când sistemele de încălzire reduc umiditatea, poți apela la:

  • Umidificatoare de aer – aparate care eliberează vapori de apă, menținând un nivel optim.
  • Plante de interior – feriga, bambusul sau ficusul eliberează umezeală naturală.
  • Vase cu apă plasate lângă sursele de căldură – o soluție simplă, dar eficientă.

În schimb, dacă umiditatea este prea mare, mai ales vara sau în locuințele slab ventilate, poți lua următoarele măsuri:

  • Dezumidificatoare electrice, care extrag excesul de apă din aer.
  • Ventilarea zilnică – deschide ferestrele dimineața și seara pentru a permite aerului proaspăt să circule.
  • Verificarea izolației și a eventualelor infiltrații – surse ascunse de umezeală care pot menține nivelul crescut.

Menținerea unei umidități între 40% și 60% nu este doar o chestiune de confort, ci și de sănătate. Un aer echilibrat ajută sistemul respirator să funcționeze corect, reduce riscul de infecții și oferă o senzație de prospețime în casă. Prin măsurarea regulată și reglarea atentă a umidității, fiecare locuință poate deveni un mediu mai sănătos și mai plăcut pentru toți membrii familiei.

