De ce suntem obsedați de accidente aviatice, deși zborul este mai sigur ca niciodată

În ultimele săptămâni, interesul pentru accidentele aviatice a explodat pe internet. Căutările despre prăbușiri de avioane au crescut de aproape 50 de ori față de orice alt moment din ultimii ani, inclusiv față de perioada dispariției zborului Malaysia Airlines MH370 din 2014. Cu toate acestea, datele oficiale arată că zborul este mai sigur ca niciodată. Așadar, de ce suntem atât de preocupați de astfel de evenimente?

Statisticile demonstrează că numărul accidentelor de avion este la un nivel minim istoric. Conform datelor furnizate de National Transportation Safety Board (NTSB), în ianuarie 2025 au fost înregistrate 63 de accidente aviatice, majoritatea implicând zboruri private. Aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de cele 80 de accidente raportate în aceeași lună a anului 2024.

International Civil Aviation Organization confirmă același trend: accidentele aviatice sunt în scădere pe termen lung. Totuși, percepția publicului spune altceva. Un studiu realizat de AP-NORC arată că, deși majoritatea oamenilor consideră că zborul este sigur, mai mulți călători din 2025 percep aviația ca fiind mai periculoasă decât în 2024.

Acest contrast dintre realitate și percepție ridică întrebarea: dacă siguranța aeriană este în creștere, de ce oamenii sunt mai îngrijorați ca niciodată?

Unul dintre motivele principale pentru această anxietate este un accident major petrecut la începutul anului 2025. În ianuarie, o coliziune între un avion comercial și un elicopter militar în Washington D.C. a dus la moartea a 67 de persoane. De asemenea, un alt avion comercial a aterizat forțat cu trenul de aterizare în sus în Toronto, rănind mai mulți pasageri.

I have four plane flights coming up. Such a chore. Packing, checking in, scheduling a cab to the airport, and leaving instructions for my funeral.

— Sridhar Ramesh (@RadishHarmers) February 17, 2025