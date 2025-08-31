De ce sucul de roșii are un gust mai bun în avion. Nu ți se pare, chiar există o explicație științifică

Mulți pasageri de avion aleg sucul de roșii ca băutură preferată în timpul zborurilor, chiar dacă, în mod normal, nu l-ar consuma la sol. Situația este atât de frecventă, încât companiile aeriene îl au mereu la bord, uneori în cantități comparabile cu berea.

O băutură neașteptat de populară la 9.000 de metri altitudine

Fenomenul a fost observat și de însoțitorii de zbor, care spun că pasagerii cer constant acest suc, întrebându-se dacă este un tip special sau mai sofisticat decât cel din magazine. Răspunsul este simplu: nu, este același produs, dar condițiile de zbor îl fac să pară mai gustos.

Această preferință ciudată are o explicație științifică solidă, confirmată de mai multe studii. În 2010, Lufthansa a comandat o cercetare realizată de Institutul Fraunhofer, care a arătat că pasagerii apreciază sucul de roșii mult mai mult în avion decât pe pământ.

În 2015, un studiu de la Universitatea Cornell a explicat și mecanismele din spatele acestui fenomen. Rezultatele se mențin actuale și în 2025: umami, aroma savuroasă specifică roșiilor, devine mai intensă în condițiile speciale din cabină.

Cum schimbă zgomotul și presiunea percepția gustului

Unul dintre factorii decisivi este zgomotul de fond din avion, care ajunge la aproximativ 85 de decibeli – echivalentul unui motor cu reacție auzit în cabină.

Cercetătorii de la Cornell au testat 48 de persoane, expunându-le la acest zgomot în timp ce degustau arome dulci, sărate, acre, amare și umami. Rezultatul a fost clar: dulceața a fost percepută mai slab, în timp ce gustul umami a devenit mai intens.

Explicația ține de așa-numita psihofizică, care descrie modul în care simțurile se influențează reciproc. Zgomotul stimulează nervul chorda tympani, un nerv care trece pe lângă timpan și este implicat în transmiterea gustului. Astfel, creierul redirecționează percepția: anumite arome sunt estompate, dar umami este amplificat.

Presiunea din cabină este un alt element important. La altitudinea de croazieră, presiunea echivalează cu cea de la 2.400 de metri altitudine, ceea ce afectează atât auzul, cât și gustul. Sunetele par mai înfundate, iar papilele gustative percep diferit aromele.

Umami – secretul succesului sucului de roșii

Roșiile sunt printre cele mai bogate surse de acid glutamic, compus care se află la baza gustului umami. Acesta este gustul savuros pe care îl întâlnim și în ciuperci, sos de soia sau brânzeturi maturate.

Cum în avion această aromă este amplificată, sucul de roșii devine brusc o băutură mult mai satisfăcătoare decât la sol. De aceea, mulți pasageri simt că are un gust mai „plin”, mai bogat și chiar mai răcoritor decât alte opțiuni.

Nu este doar o chestiune de papile gustative. Aerul extrem de uscat din cabină – cu o umiditate sub 15% – afectează și simțul olfactiv. Cum mirosul și gustul funcționează împreună, scăderea capacității de a percepe aromele dulci și delicate face ca sucul de roșii, cu savoarea sa robustă, să fie o alegere mult mai atrăgătoare.

Cum profită companiile aeriene de aceste descoperiri

Specialiștii în alimentație colaborează cu liniile aeriene pentru a adapta meniurile la realitățile din zbor. De exemplu, mâncarea servită la bord are în general mai multă sare, pentru că receptorii pentru sărat sunt afectați de presiunea din cabină.

În schimb, conținutul de zahăr nu este mărit, deoarece dulceața este oricum percepută mai slab. În acest context, băuturile cu un profil savuros, precum sucul de roșii, devin favorite în rândul pasagerilor.

Chiar și detalii aparent minore, cum ar fi cantitatea de gheață sau tipul de pahar, pot influența percepția gustului în aer. Atmosfera generală – zgomotul, lumina, aerul uscat – contribuie la modul în care creierul interpretează aromele.

Fenomenul nu este doar o impresie, ci are explicații științifice bine documentate. Zgomotul motoarelor, presiunea din cabină și aerul uscat modifică felul în care papilele gustative și receptorii olfactivi percep aromele.

Rezultatul: gusturile delicate, precum dulce sau amar, sunt diminuate, în timp ce umami, prezent în mod natural în roșii, este amplificat. Așa se explică de ce sucul de roșii, aparent banal la sol, devine o băutură surprinzător de delicioasă la 9.000 de metri altitudine.

