De ce simțim accelerația, dar nu viteza constantă. Explicația simplă a unui fenomen pe care îl trăim zilnic

Un fenomen aparent paradoxal, dar pe care îl experimentăm în fiecare zi, este faptul că putem simți accelerația – de exemplu, atunci când o mașină pornește brusc sau frânează – dar nu și viteza constantă. Indiferent că ne aflăm într-un tren care rulează cu 200 km/h sau într-o mașină care merge pe autostradă, avem senzația că stăm pe loc, odată ce viteza se stabilizează. Explicația are la bază legile fundamentale ale fizicii.

Inerția, cheia înțelegerii fenomenului

Potrivit principiului inerției formulat de Isaac Newton, un obiect aflat în mișcare continuă să se deplaseze în linie dreaptă și cu viteză constantă, atâta timp cât asupra lui nu acționează o forță exterioară. Corpul uman funcționează după același principiu.

Când un vehicul accelerează, scaunul împinge corpul nostru în față, generând senzația de presiune sau împingere. În acel moment, forța aplicată asupra noastră este perceptibilă. Odată ce viteza se stabilizează și mișcarea devine uniformă, acea forță nu mai există. Practic, ne deplasăm în aceeași direcție și cu aceeași viteză ca vehiculul, iar organismul nostru nu mai are niciun reper care să semnaleze mișcarea.

Acesta este și motivul pentru care, dacă am fi într-un compartiment complet închis, fără ferestre, nu am putea spune cu certitudine dacă vehiculul se mișcă sau stă pe loc, atâta timp cât viteza este constantă.

De ce simțim doar schimbările de viteză

Accelerația și decelerația sunt momentele în care simțim mișcarea cu adevărat. Atunci, organismul nostru percepe schimbarea prin intermediul sistemului vestibular din urechea internă, responsabil cu echilibrul.

Un exemplu simplu este frânarea bruscă a unei mașini: corpul tinde să se deplaseze înainte, chiar dacă vehiculul încetinește. Asta se întâmplă pentru că organismul nostru își păstrează tendința de mișcare cu viteza anterioară, iar centura de siguranță sau scaunul ne opresc.

Un alt exemplu îl reprezintă virajele. Deși mașina menține o viteză constantă, schimbarea direcției determină apariția unei forțe laterale, pe care corpul o resimte imediat.

Un avantaj pentru viața de zi cu zi

Dacă am simți constant viteza cu care ne deplasăm, viața ar fi extrem de inconfortabilă. Pământul se rotește în jurul axei sale cu aproximativ 1.670 km/h la ecuator și orbitează Soarele cu peste 100.000 km/h. Dacă am percepe această mișcare constantă, am trăi într-o stare continuă de amețeală.

Astfel, faptul că resimțim doar accelerația și nu viteza constantă este, în realitate, un mecanism natural benefic, care ne permite să ne adaptăm la mișcările zilnice, fără să fim copleșiți de senzații permanente de disconfort.