Motivul pentru care nu simțim viteza când zburăm cu avionul: Ce spun cercetătorii – de ce simțim accelerația, dar nu și viteza constantă?

Este un lucru bun că nu simțim viteza constantă, din motive evidente.

Este ușor să te concentrezi pe întrebări precum „Există viață pe Enceladus?” și „Unde sunt toți extratereștrii?”, în timp ce oamenii se luptă cu întrebări mai simple (dar la fel de interesante) precum „De ce nu putem alimenta mașinile cu magneți?” și „Dacă ai cădea de pe un zgârie-nori de pe Lună, ai muri sau te-ai răni grav?”.

O altă întrebare de bază pe care oamenii și-o pun este: de ce simțim accelerația, dar nu și viteza constantă? Recent, cineva a întrebat acest lucru în grupul de Facebook „Physics Is Fun”.

„În timp ce călătorim într-un avion care zboară la o altitudine de 9.144 metri, simțim de parcă am sta pe loc”, a scris utilizatorul de Facebook. „Cum se face că avem această senzație când avionul zboară cu 700 de kilometri pe oră?”.

Diferența dintre accelerație și viteză constantă

Răspunsul scurt este că simțim o forță doar atunci când o forță este aplicată asupra noastră. Acest lucru se întâmplă doar în timpul accelerației, când motoarele avionului împing avionul înainte. Simțim acea împingere prin intermediul scaunului, deoarece suntem în proces de accelerare.

Când se atinge viteza de croazieră, forța nu mai este aplicată asupra noastră prin scaun. Ne aflăm într-o stare de inerție, adică tendința obiectelor aflate în mișcare de a rămâne în mișcare în linie dreaptă și la aceeași viteză, cu excepția cazului în care o altă forță acționează asupra lor.

Deoarece avionul menține aceeași viteză, noi continuăm să ne mișcăm la aceeași viteză, cu excepția cazului în care ceva acționează asupra noastră, cum ar fi accelerarea sau decelerarea avionului.

Ilustrarea conceptului prin exemple practice

O modalitate ușoară de a înțelege acest concept este să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă avionul ar opri brusc și nu am purta centura de siguranță, așa cum a sfătuit însoțitorul de bord. Răspunsul este că am continua să ne mișcăm înainte până când am fi rapid decelerați de scaunul din fața noastră. Dacă avionul ar vira brusc la stânga sau la dreapta, am simți forța centrifugă, care de fapt nu este reală, dar să nu complicăm lucrurile acum.

Dacă am simți viteza și nu accelerația unui avion sau a unei mașini, ar fi cu adevărat ciudat, având în vedere că mașina merge doar cu 110 kilometri pe oră (68 mile pe oră), în timp ce planeta orbitează în jurul Soarelui cu 107.000 kilometri pe oră (66.500 mile pe oră), iar Soarele se deplasează prin galaxie cu 828.000 kilometri pe oră (514.500 mile pe oră). Să spunem doar că este un lucru bun că simțim doar accelerația.