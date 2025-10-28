De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G

Când vezi „5G” în colțul ecranului, presupui viteze mari și latențe mici. În practică, însă, iconița nu garantează conexiunea promisă: testări recente au arătat că, într-o parte semnificativă din cazuri, telefonul afișează 5G, dar traficul de date rulează pe 4G. Explicația ține de felul în care rețelele sunt construite și de modul în care telefoanele „sar” dinamic între tehnologii.

Ce au descoperit testele

Un grup de cercetare în telecom a efectuat aproximativ 11.000 de teste în zone urbane și rurale, pe mai multe modele de telefoane și rețele. Concluzia: aproape patru din zece sesiuni în care pe ecran apărea „5G” erau, de fapt, livrate prin infrastructură 4G. Pe scurt, poți plăti pentru 5G și să vezi iconița, dar experiența să fie similară cu 4G, în funcție de semnal, încărcarea celulei și setările rețelei.

De ce se întâmplă asta: NSA vs. SA

Multe implementări comerciale sunt „non-standalone” (NSA): telefonul se ancorează în 5G pentru partea radio, dar se bazează pe componente cheie din rețeaua 4G. De aici diferențe de viteză și stabilitate față de așteptări. „Standalone 5G” (SA) folosește integral nucleu și acces 5G, oferind, de regulă, latențe mai mici și performanță mai previzibilă. Dar SA nu este disponibil uniform, poate necesita un plan dedicat și un telefon compatibil; chiar și așa, terminalul poate coborî temporar pe 4G când celula 5G e suprasolicitată.

Ce spune industria

Specialiștii subliniază că pictograma indică mai degrabă „prezența” 5G în zonă decât o sesiune reală 5G cap-coadă. Rețelele „dirijează dinamic” traficul spre 4G sau 5G în funcție de puterea semnalului și congestie, pentru a păstra o experiență stabilă. Chiar și odată cu extinderea 5G SA, telefoanele pot reveni la 4G când condițiile radio se înrăutățesc — de aceea iconița nu este un „certificat” de viteză.

Ce poți face ca utilizator

Testează viteza și latența la ore diferite în locurile unde folosești des telefonul (acasă, birou, pe drum).

și latența la ore diferite în locurile unde folosești des telefonul (acasă, birou, pe drum). Verifică abonamentul și telefonul : ai activ 5G (și, unde există, 5G SA) și firmware/profil de operator la zi.

: ai activ 5G (și, unde există, 5G SA) și firmware/profil de operator la zi. Repornește conexiunea (mod Avion 10–15 secunde) sau telefonul dacă observi „blocaje” de viteză.

(mod Avion 10–15 secunde) sau telefonul dacă observi „blocaje” de viteză. Contează acoperirea : pereții groși, geamurile tratate și subsolurile atenuează semnalul; mută-te lângă fereastră sau ieși afară.

: pereții groși, geamurile tratate și subsolurile atenuează semnalul; mută-te lângă fereastră sau ieși afară. Compară operatorii la adresele tale frecvente dacă nu ești legat de contract.

Merită „standalone 5G” acum?

Dacă transferi des fișiere mari, folosești hotspot, te joci sau ai nevoie de latențe stabile în zone aglomerate, un plan care include SA poate aduce beneficii vizibile. Pentru utilizarea obișnuită (social, browsing, video), diferența față de NSA nu justifică întotdeauna costul suplimentar cât timp acoperirea SA rămâne punctuală.

concluzie

Iconița 5G este un indicator de disponibilitate, nu o garanție de performanță. Experiența depinde de tipul de rețea (NSA/SA), calitatea semnalului, congestie, telefon și abonament. Pe măsură ce 5G autonom se extinde, discrepanța dintre „ce vezi” și „ce primești” ar trebui să scadă; până atunci, verifică efectiv vitezele, nu te baza doar pe simbol.