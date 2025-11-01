De ce se supraîncălzește placa ta video: 6 cauze frecvente și soluții simple

Dacă temperatura plăcii tale video depășește des 90°C, problema nu e neapărat hardware-ul. De cele mai multe ori, supraîncălzirea are cauze simple, ușor de corectat acasă.

1. Depuneri de praf în interiorul PC-ului

Praful este una dintre cele mai frecvente cauze ale supraîncălzirii plăcii video. Chiar dacă sistemul pare curat la exterior, în interiorul radiatorului și al ventilatoarelor se acumulează straturi fine de praf care blochează fluxul de aer.

Chiar și un strat subțire reduce considerabil eficiența de răcire, ceea ce face ca temperatura GPU-ului să crească rapid.

Soluția e simplă: deschide carcasa, fixează ventilatoarele plăcii video cu o mână și folosește un spray cu aer comprimat pentru a elimina praful.

Ideal, operațiunea se face afară, pentru a evita mizeria. Curățarea regulată (la 2-3 luni) previne acumularea și menține sistemul la o temperatură optimă.

2. Flux de aer deficitar în carcasă

Dacă întregul sistem, inclusiv procesorul, rulează fierbinte, este foarte posibil ca aerul să nu circule corespunzător prin carcasă.

Cablurile dezordonate, lipsa ventilatoarelor de evacuare sau amplasarea PC-ului sub birou pot împiedica eliminarea căldurii.

Rearanjează cablurile pentru a permite aerului să circule liber și montează cel puțin un ventilator de evacuare în spate.

Chiar și un model accesibil, precum Arctic F12, poate reduce temperatura internă cu câteva grade. Dacă PC-ul e amplasat într-un loc îngust, mută-l pe birou, diferența de temperatură se va simți imediat.

3. Overclocking prea agresiv

Multe plăci video vin preconfigurate din fabrică cu frecvențe mai mari („OC Edition”), ceea ce duce la o creștere a performanței, dar și a temperaturii. Dacă ai modificat manual frecvențele, revino la valorile implicite sau aplică o ușoară subvoltare.

Programele precum MSI Afterburner permit reglarea tensiunii și a curbei de ventilator. De multe ori, o mică reducere a tensiunii poate scădea temperatura cu 5–10°C fără pierdere notabilă de performanță.

4. Ventilatoare defecte sau configurate greșit

Ventilatoarele pot fi cauza ascunsă a supraîncălzirii. Dacă unul dintre ele nu mai funcționează corect sau curba de turație este prea conservatoare, GPU-ul nu se mai răcește eficient.

Poți testa ventilatoarele setând manual viteza maximă în software-ul producătorului (AMD Adrenalin, NVIDIA Control Panel etc.).

Dacă totul funcționează, creează o curbă personalizată de răcire, care să permită ventilatoarelor să crească mai agresiv turația odată cu temperatura. Vei obține un echilibru mai bun între zgomot și performanță termică.

5. Pasta termică și pad-urile uscate

După câțiva ani de utilizare, pasta termică de pe GPU și pad-urile de pe VRAM își pierd proprietățile. Chiar și o pastă bună, precum Arctic MX-4, devine rigidă în timp, împiedicând transferul eficient de căldură către radiator.

Dacă nu ai experiență în demontarea plăcilor video, e mai sigur să lași această operațiune unui service. Un montaj greșit poate duce la deteriorarea permanentă a plăcii.

6. Radiator montat incorect

Dacă placa video a fost desfăcută recent pentru întreținere, e posibil ca radiatorul să nu mai apese uniform pe GPU. Chiar și o mică nealiniere poate provoca o creștere de temperatură semnificativă.

La reasamblare, șuruburile trebuie strânse în model în cruce, pentru a distribui uniform presiunea. Dacă nu ești sigur, lasă această sarcină unui tehnician.

Concret, supraîncălzirea unei plăci video nu înseamnă neapărat că este defectă. În majoritatea cazurilor, o curățare temeinică, un flux de aer îmbunătățit și o pastă termică nouă pot readuce temperatura în limite normale.

Întreținerea periodică nu doar că previne problemele, dar prelungește și durata de viață a componentelor tale esențiale.