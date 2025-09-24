Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 17:52
de Iulia Kelt

De ce se bucură atât de mult câinele tău când te vede, conform cercetătorilor. Se pare că există o explicație științifică pentru asta

ȘTIINȚĂ
De ce se bucură atât de mult câinele tău când te vede, conform cercetătorilor. Se pare că există o explicație științifică pentru asta
De ce se bucură câinii când te văd / Foto: PetsRadar

Reîntâlnirea cu patrupedul tău este mereu un moment plin de entuziasm: alergături în cerc, lătrat vesel și coada care se mișcă asemenea unei elice.

Dincolo de emoția evidentă, acest comportament are explicații biologice, psihologice și chiar chimice, care arată de ce câinii dezvoltă legături atât de puternice cu oamenii.

Atașamentul canin, similar celui dintre copil și părinte

Cercetările arată că prietenii noștri necuvântători formează atașamente față de îngrijitori comparabile cu cele ale bebelușilor față de părinți.

Vezi și:
INTERVIU cu Delia Darabană de la Adăpostul Speranța: „Cea mai mare satisfacție în munca mea cu animalele este că fiecare zi aici îmi umple sufletul. Este terapeutic”
Comunicarea dintre oameni și animale, mai aproape de realitate ca niciodată. Cum ajută inteligența artificială să înțelegem ce vor „necuvântătoarele” să ne transmită

Un studiu celebru din anii ’60, realizat inițial pe copii de psiholoaga Mary Ainsworth, a fost ulterior adaptat pentru câini.

Rezultatele au demonstrat că aceștia își recunosc proprietarii și se comportă diferit la revederea cu ei decât în preajma străinilor, prin gesturi afectuoase precum împingeri blânde cu botul sau apropierea de corpul omului, scrie Popular Science.

Memoria joacă un rol esențial în aceste manifestări. Deși memoria de scurtă durată la câini este limitată, cea de lungă durată le permite să rețină mirosuri, voci sau experiențe specifice.

Ei dispun atât de memorie asociativă, prin care leagă stimuli aparent neutri de experiențe pozitive (zornăitul zgardei asociat cu plimbarea), cât și de o memorie episodică rudimentară, ce îi ajută să rețină evenimente concrete, precum locul unde a fost ascunsă o recompensă.

Miros, auz și chimia emoțiilor la câine

Câinii își folosesc în primul rând mirosul atunci când își regăsesc stăpânul. Un experiment condus de Emory University în 2012 a arătat că partea creierului asociată cu anticiparea recompenselor se activează mai puternic atunci când animalele percep mirosul unei persoane familiare.

Ulterior, recunosc vocea și chiar anumite cuvinte, precum „plimbare” sau „gustare”. Deși vederea nu este la fel de dezvoltată, studiile indică faptul că pot distinge chipuri cunoscute de cele necunoscute.

Un alt factor cheie este oxitocina, supranumită „hormonul iubirii”. Atât câinii, cât și oamenii secretă această substanță atunci când se privesc în ochi sau interacționează afectuos.

Nivelurile crescute de oxitocină întăresc legătura emoțională și creează o buclă de recompensă reciprocă: mai multă afecțiune, mai multă apropiere, mai multă bucurie.

În plus, reacțiile de tip „zoomies”,  acele sărituri haotice și jucăușe,  sunt adesea o descărcare de energie acumulată și un semn clar de fericire.

Percepția timpului și anxietatea de separare

Deși câinii nu pot măsura timpul ca oamenii, au un ritm biologic intern și un simț al rutinei. Ei recunosc momentele obișnuite ale zilei și pot manifesta reacții mai intense după perioade lungi de absență a stăpânului.

Totuși, atunci când manifestările la revedere sunt exagerat de puternice și însoțite de stres, este posibil ca animalul să sufere de anxietate de separare, o tulburare care necesită atenție și, uneori, tratament.

În cele mai multe cazuri însă, exuberanța câinelui tău la reîntâlnire este pur și simplu dovada că viața lui este mai frumoasă alături de tine. Iar fiecare salt, rotire sau privire jucăușă confirmă legătura unică dintre om și cel mai bun prieten al său.

Unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie. Va fi frig ca iarna
Recomandări
The Domestics, film distopic, disponibil acum pe Prime Video. De ce trebuie să vezi pelicula postapocaliptică
The Domestics, film distopic, disponibil acum pe Prime Video. De ce trebuie să vezi pelicula postapocaliptică
Oraşul din Europa cu cea mai ieftină bere. Plăteşti mai puţin de 4 lei pe o sticlă
Oraşul din Europa cu cea mai ieftină bere. Plăteşti mai puţin de 4 lei pe o sticlă
Cel mai bogat rege din lume deține 17.000 de case, 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux. Are o avere de zeci de miliarde de euro
Cel mai bogat rege din lume deține 17.000 de case, 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux. Are o avere de zeci de miliarde de euro
Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”
Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”
Inovație românească în sănătate: Chronivo, platforma AI pentru pacienți cronici
Inovație românească în sănătate: Chronivo, platforma AI pentru pacienți cronici
Cum ambalezi în cutie pizza rămasă pentru a ocupa mai puţin spaţiu în frigider? Trucul e salvator
Cum ambalezi în cutie pizza rămasă pentru a ocupa mai puţin spaţiu în frigider? Trucul e salvator
Black Widow dezvăluie trecutul dur al lui Natasha Romanoff. De ce să vezi filmul pe Disney+
Black Widow dezvăluie trecutul dur al lui Natasha Romanoff. De ce să vezi filmul pe Disney+
Primele ninsori din această toamnă, anunţate de ANM. Vremea s-a răcit deja
Primele ninsori din această toamnă, anunţate de ANM. Vremea s-a răcit deja
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Playtech Știri
Adina Buzatu se menține în formă cu băi de gheață și mult sport: „Am fost dependentă de zahăr”. Care este marele său „minus” și câte ore are ziua pentru ea, de fapt Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...