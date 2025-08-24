De ce se bea suc de roşii în avion? Sigur l-ai observat în toate meniurile de la bord

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 13:25
de Vieriu Ionut

Motivul pentru care se bea suc de roșii în avion

Călătoriile cu avionul aduc mereu experiențe aparte, de la formalitățile din aeroport până la atmosfera specifică din cabină. Printre obiceiurile pasagerilor există însă unul care atrage constant atenția: consumul de suc de roșii. Fie că vorbim de curse interne sau internaționale, băutura se regăsește aproape mereu în meniurile companiilor aeriene, inclusiv la Tarom, și rămâne una dintre cele mai solicitate alegeri la bord. Fenomenul nu este deloc întâmplător și are explicații științifice, dar și avantaje pentru sănătate.

Cum influențează zborul gustul pasagerilor

De ce este sucul de roșii atât de popular la altitudine? Răspunsul stă în modul în care organismul uman percepe aromele atunci când se află într-un avion. Zgomotul constant al motoarelor, presiunea din cabină și umiditatea scăzută afectează simțurile, în special gustul. Studiile efectuate de companiile aeriene au arătat că dulcele este mai greu de perceput în timpul zborului, însă gustul umami – specific sucului de roșii – devine mult mai intens.

Astfel, băutura care la sol poate părea banală capătă o savoare mult mai pronunțată în aer. Tocmai de aceea, pentru mulți pasageri, sucul de roșii devine alegerea preferată și este perceput drept mult mai plăcut decât în mod obișnuit.

Sucul de roșii și beneficiile sale pentru sănătate

Dincolo de gustul intens pe care îl capătă la altitudine, sucul de roșii aduce și numeroase beneficii pentru organism. El este considerat o adevărată sursă de energie și vitamine, fiind recomandat în special pentru întărirea sistemului imunitar. Consumat regulat, ajută la ameliorarea simptomelor răcelii și gripei, susține sănătatea inimii și contribuie la protecția celulelor.

Un pahar de suc de roșii asigură întreaga doză zilnică de vitamina C și furnizează aproximativ un sfert din necesarul de vitamina A. Totodată, conține 12-15% din aportul recomandat de potasiu și cupru și până la 5% din minerale precum fier, magneziu, mangan sau fosfor. De asemenea, are fibre alimentare și pectine care sprijină digestia.

Licopenul, antioxidantul esențial

Un alt motiv pentru care această băutură este apreciată se leagă de conținutul ridicat de antioxidanți, în special licopen. Un singur pahar de suc de roșii oferă 22 mg din această substanță, recunoscută pentru rolul său în reducerea inflamațiilor și protejarea celulelor de efectele radicalilor liberi.

Un studiu publicat în Current Medicinal Chemistry a arătat că licopenul contribuie semnificativ la reducerea semnelor de inflamație din organism. De asemenea, cercetări apărute în revista Nutrition au demonstrat că un consum zilnic de 1-2 căni de suc de roșii, timp de două luni, a dus la scăderea nivelului de colesterol, reducerea circumferinței taliei și diminuarea proteinelor inflamatorii numite adipokine la un grup de 30 de femei.

Pe lângă faptul că este gustos și sănătos, sucul de roșii oferă pasagerilor și o senzație de sațietate, ceea ce îl face potrivit pentru zborurile mai lungi. Nu este de mirare că multe companii aeriene, inclusiv Tarom, îl includ constant în meniurile de la bord.

