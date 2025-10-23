De ce să pui un burete de vase în maşina de spălat rufe? Trucul te scapă de o mare problemă

Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 17:18
de Daoud Andra

Internetul este plin de trucuri care promit soluții rapide la problemele de zi cu zi, însă puține sunt la fel de ingenioase – și eficiente – ca acela cu buretele de vase pus în mașina de spălat rufe. Deși pare o idee bizară la prima vedere, tot mai mulți utilizatori de TikTok și Instagram spun că acest truc chiar funcționează.

Ce rol are buretele de vase în mașina de spălat rufe

Se pare că acest obicei era folosit cu ani în urmă, înainte de apariția detergenților moderni și a balsamurilor. Secretul a fost redescoperit de pasionații de curățenie și are o explicație foarte logică: buretele atrage firele de păr, scamele și micile resturi textile care rămân pe haine după purtare. Practic, el acționează ca un filtru suplimentar în interiorul mașinii de spălat, reținând murdăria care altfel s-ar depune în tambur sau ar rămâne lipită de haine.

Trucul este extrem de util mai ales pentru cei care au animale de companie. Părul de câine sau pisică este foarte greu de scos din țesături, iar mașina de spălat, oricât de performantă ar fi, nu reușește mereu să-l elimine complet. Cu un burete introdus printre haine – de preferat un burete de vase, cu suprafață neregulată, nu unul simplu – părul rămâne prins în textura acestuia. În acest fel, hainele ies mai curate, iar mașina rămâne curată mai mult timp.

Specialiștii în curățenie recomandă folosirea bureților cu structură poroasă, pentru că aceștia rețin o cantitate mai mare de fire și scame. Totuși, nu este nevoie de mai mult de doi bureți per ciclu de spălare – prea mulți pot afecta mișcarea hainelor în tambur. Este important și să speli bureții separat după fiecare utilizare, pentru a elimina părul acumulat și a-i putea refolosi.

Cum protejează buretele mașina de spălat

Trucul cu buretele are și un alt beneficiu ascuns: protejează mașina de spălat. În timp, firele de păr, scamele și resturile textile se pot depune în filtre și în sistemul de drenaj, provocând blocaje sau chiar defectarea pompei. Folosind buretele, previi aceste depuneri, ceea ce prelungește durata de viață a mașinii de spălat.

În plus, dacă vrei haine mai albe fără a folosi substanțe agresive, experții recomandă înlocuirea clorului cu bicarbonat de sodiu. O lingură adăugată direct în tambur, înainte de spălare, poate elimina petele vechi și mirosurile persistente. Este o soluție naturală, ieftină și mai blândă cu mediul înconjurător.

Combinând aceste două trucuri simple – buretele pentru păr și scame și bicarbonatul pentru albire – poți obține rufe curate, o mașină de spălat protejată și o economie vizibilă la facturile de energie și detergent.

