De ce să presari pudră de ardei iute în grădină în luna septembrie? Sfatul poate părea ciudat, dar este foarte util

Toamna este anotimpul în care grădinile își schimbă aspectul, iar atenția se îndreaptă tot mai mult spre pregătirea spațiului verde pentru lunile reci. În această perioadă, multe păsări se pregătesc fie de migrație, fie de hibernare, iar grădinarii au un rol important: acela de a le asigura hrană suficientă pentru a rezista. Totuși, există o problemă des întâlnită – hrana destinată păsărilor ajunge adesea la alte animale, precum veverițele sau vulpile. O soluție simplă și surprinzătoare vine din bucătărie: pudra de ardei iute.

De ce are un rol esențial pudra de chili

Presărată peste hrana lăsată păsărilor, pudra de ardei iute devine o barieră naturală împotriva animalelor care ar încerca să fure semințele sau fructele. Deși poate părea ciudat, metoda este extrem de eficientă. Păsările nu sunt afectate deloc de senzația picantă, în timp ce veverițele și vulpile nu suportă gustul și renunță să mai consume hrana.

Astfel, pudra de chili asigură că alimentele pregătite special pentru păsări rămân doar pentru ele. În plus, această metodă este sigură, ieftină și nu necesită echipamente speciale.

Un an dificil pentru păsări

Specialiștii atrag atenția că păsările au avut un an complicat, fiind observate în număr mult mai mic decât de obicei. Cauza principală este scăderea drastică a populațiilor de insecte – până la 80% în ultimele două decenii –, un fenomen provocat de pierderea habitatului și de schimbările climatice. Această diminuare are efecte în lanț, deoarece insectele reprezintă principala sursă de hrană pentru multe specii de păsări.

Din acest motiv, grădinarii sunt îndemnați să contribuie activ, lăsând hrană adecvată pentru păsări în grădini sau pe balcoane, mai ales în lunile reci, când resursele naturale devin și mai limitate.

Ce tipuri de hrană sunt recomandate

Pentru a atrage păsările și a le oferi un aport nutritiv adecvat, se recomandă o combinație de alimente potrivite. RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) menționează că amestecurile de arahide, semințe și hrană vie – precum viermii de făină și viermii de ceară – sunt ideale. Fructele, în special merele și perele zdrobite, sunt foarte populare printre sturzi și mierle.

Resturile din bucătărie pot fi, de asemenea, utilizate, dar cu moderație. Printre acestea se numără aluatul, orezul fiert sau pesmetul, însă RSPB recomandă să fie oferite doar ocazional și în cantități reduse.

Dacă aveți o baie pentru păsări sau o masă dedicată lor, puteți lăsa la dispoziție astfel de combinații. Pentru un plus de eficiență, toate pot fi presărate cu pudră de chili sau cu câteva picături de sos picant, precum Tabasco.

Cum să pregătești corect spațiul pentru păsări

Dacă în grădină nu există deja un loc destinat hrănirii păsărilor, este momentul potrivit să instalați unul. O masă specială sau o cutie de hrană montată la înălțime poate face diferența. În combinație cu alimentele recomandate și pudra de ardei iute, acest spațiu va deveni rapid o sursă sigură de hrană pentru păsări, fără ca acestea să fie deranjate de alți vizitatori.

În acest fel, grădinarii pot contribui nu doar la supraviețuirea păsărilor pe termen scurt, ci și la menținerea echilibrului natural, într-un context în care ecosistemele sunt tot mai fragile.