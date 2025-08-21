De ce să nu mai bei cafeaua pe stomacul gol de acum înainte. Cătălina Preda, nutriționist, a explicat pericolele din spatele obiceiului a sute de români: „Din start ne crește glicemia foarte mult”. EXCLUSIV

Iubim cafeaua și ne trezim uneori doar la gândul mirosului său îmbietor. Mai adăugăm puțin sirop, frișcă și topping, transformând-o într-un desert și un adevărat moment de răsfăț. Doar că, în toată această încântare, uităm un detaliu esențial: micul dejun. Nutriționistul Cătălina Preda ne explică de ce ar trebui să evităm acest obicei.

Cât de rău este pentru corpul tău să bei cafeaua pe stomacul gol

Cafeaua: pentru specialiști, o sursă de energie benefică pentru sănătatea creierului; pentru noi, ceilalți, momentul preferat al dimineții. Fie că o cumperi pe fugă, în drum spre birou, fie că o pregătești cu atenție sau aproape adormit, în propria bucătărie, cafeaua rămâne un adevărat răsfăț. Numai că, de multe ori, o considerăm… prima masă a zilei.

Nimic mai greșit, spune nutriționistul Cătălina Preda. Acest obicei, aparent inofensiv, poate dăuna sănătății, conducând la afecțiuni precum gastrită, ulcer sau chiar probleme mai grave.

„Cafeaua consumată pe stomac gol, în principiu, ne dăunează. Adică nu e ok să o consumi pentru că este un iritant gastric. Asta, în timp, la persoanele sensibile, poate duce la probleme gastrointestinale, în special gastrită. Pentru că ne irită în timp mucoasa gastrică și, pur și simplu, ajungi la gastrită și ulcer. Doamne ferește, ulterior și la ceva mai grav. Cafeaua pe stomacul gol nu e deloc benefică. Mai ales că prea puțini dintre noi o consumăm simplă. Majoritatea punem zahăr, lapte, frișcă, tot felul de arome, îndulcitori. Sirop de diferite arome – de alune, de cocos, de multe feluri care există în comerț sau ce avem acasă. Și asta, din start, ne face să ne crească glicemia foarte mult, pentru că conține mult zahăr”, a spus Cătălina Preda.

Senzația de foame se instalează rapid

În plus, cafeaua pe stomacul gol conduce la senzația neașteptată de foame. Organismul ia totul ca pe un șoc: primește prea mult zahăr și arome și răspunde printr-un val de insulină care ridică și apoi coboară rapid nivelul zahărului din sânge.

„Drept urmare, după cafeaua aia, la o oră-două maxim, o să te rupă o foame de n-ai văzut. O să zici: ‘Doamne, mi-e foame, nu înțeleg. Am băut cafeaua asta și nu înțeleg de ce mi-e așa de foame’. Și ajungi să nu te mai poți concentra să faci ce trebuie să faci? Pentru că tu ți-ai creat singur senzația asta de foame pentru că ai consumat foarte mult zahăr. În momentul ăla, glicemia a crescut foarte mult. Nivelul zahărului din sânge este sus. Când este sus, corpul nostru, mai exact pancreasul, secretă insulină ca să scadă nivelul de zahăr din sânge. Dar cum este foarte ridicat, pentru că ai consumat mult zahăr, în momentul în care se secretă insulina și scade, o să scadă brusc. Și când scade brusc, apare o foame grozavă pe care nu o poți controla. Și, din nou, nu e benefic. Pentru că ajungi la o foame pe care nu o poți controla și, ghici ce, o să fugi direct în patiserie. Deci, iarăși, nu te ajută nici pe partea asta, pe lângă faptul că îți irită mucoasa gastrică”, a subliniat Cătălina Preda.

Idei de mic dejun sănătoase. Așa nu bei cafeaua pe stomacul gol, dar nici nu mănânci mult

Pentru persoanele care nu pot mânca dimineața, Cătălina Preda vine cu vești bune: nu e nevoie să te forțezi să bagi un mic dejun copios, ci există câteva sugestii simple, sățioase și gustoase care să te ajute să pornești ziua fără stres și cu energie.

„Cafeaua este de preferat să fie consumată după ce servești micul dejun, nu pe stomacul gol. Pentru cineva care nu obișnuiește să ia micul dejun sau nu mănâncă cantități mari de mâncare la micul dejun, pot fi variante precum budincă de chia, de exemplu. O poți pregăti cu o seară înainte – trebuie doar să pui, acum depinde cum vrei, doar cu apă sau cu lapte – 2-3 lingurițe de chia amestecate cu apă și lapte și le lași peste noapte în frigider. Dimineața ai budinca gata. Poți să adaugi esență de rom, de vanilie, dacă îți place, ca să-i dai o aromă specifică. Dimineața poți consuma câteva lingurițe de budincă de chia. E ceva light, nu simți că te umple foarte tare, e ușor de mâncat. Sau poți să iei o mână de nuci, alune, migdale, caju. Sunt grăsimi sănătoase și îți protejează mucoasa, fiind grăsimi, înainte de a consuma cafeaua. Așa, o poți bea în mod benefic și fără să te irite. Chiar dacă nu servești micul dejun – pentru că nici micul dejun nu e obligatoriu – asta ține de fiecare persoană”, a menționat Cătălina Preda.

„E un mit faptul că micul dejun e cea mai importantă parte a zilei”

Totodată, nutriționista a demontat și un mit: micul dejun nu este neapărat cea mai importantă masă a zilei. Ce contează cu adevărat este să ai mese echilibrate, bine împărțite din punct de vedere al macronutrienților și al caloriilor.