De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor

O ceașcă de cafea aburindă este pentru mulți începutul ideal al unei zile. Aroma intensă și energia pe care o oferă au transformat cafeaua într-o băutură indispensabilă. Totuși, consumul de cafea foarte fierbinte, așa cum este adesea servită în restaurante și cafenele, ridică semne de întrebare serioase legate de sănătate. Specialiștii atrag atenția că acest obicei aparent banal poate ascunde riscuri de care mulți nu sunt conștienți.

Temperaturile prea ridicate și efectele asupra organismului

Potrivit avertismentelor specialiștilor, cafeaua consumată la temperaturi foarte ridicate poate irita mucoasa esofagiană și stomacală. În timp, aceste agresiuni repetate pot contribui la apariția unor probleme digestive. Organismul nostru nu este pregătit să facă față constant lichidelor fierbinți, iar expunerea repetată la temperaturi extreme nu face decât să creeze microleziuni în zonele sensibile.

Un alt aspect important semnalat de experți este că lichidele foarte fierbinți, inclusiv cafeaua, pot fi asociate cu un risc crescut de afecțiuni grave. Tocmai de aceea, în numeroase țări au fost făcute campanii de conștientizare privind riscul pe care îl aduce consumul de băuturi servite peste limitele recomandate de temperatură.

Ce se întâmplă la restaurant sau cafenea

De multe ori, cafeaua servită în restaurante și cafenele este pregătită la temperaturi înalte pentru a păstra aroma cât mai intensă și pentru a satisface preferințele clienților care o cer fierbinte. Însă, ceea ce pare un detaliu plăcut poate ascunde consecințe nedorite.

Specialiștii recomandă prudență în aceste situații. Dacă băutura este prea fierbinte pentru a fi băută imediat, cel mai bine este să fie lăsată câteva minute să se răcească. În acest fel, se evită nu doar riscul de a arde cavitatea bucală, ci și expunerea repetată la temperaturi ce pot afecta sănătatea pe termen lung.

Recomandările medicilor pentru consumul în siguranță

Medicii susțin că ideal este ca lichidele fierbinți, inclusiv cafeaua, să fie consumate la temperaturi moderate. O valoare considerată sigură este sub 60 de grade Celsius, prag peste care pot apărea probleme.

De asemenea, este important de știut că nici beneficiile recunoscute ale cafelei nu pot contrabalansa efectele negative produse de temperaturile foarte ridicate. Astfel, dacă vrei să te bucuri de energie, de stimularea atenției și de gustul caracteristic, cel mai bine este să ai răbdare și să eviți graba.

O alegere simplă, dar importantă pentru sănătate

Cafeaua rămâne una dintre cele mai populare băuturi din lume, dar modul în care o consumăm poate face diferența între un obicei sănătos și unul riscant. Evitarea cafelei extrem de fierbinți nu înseamnă renunțarea la plăcerea acestei băuturi, ci doar adoptarea unui obicei responsabil.

În final, avertismentul specialiștilor este clar: dacă obișnuiești să bei cafea foarte fierbinte, fie acasă, fie la cafenea, este mai bine să aștepți câteva minute și să o consumi la o temperatură prietenoasă cu organismul tău.