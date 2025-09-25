De ce cafeaua la ibric iese amară? Apa folosită, una dintre greşelile făcute

Ultima ora
25 sept. 2025
de Badea Violeta

UTILE
Care este motivul pentru care cafeaua la ibric iese amara

Cafeaua la ibric este pentru mulți români un ritual de dimineață, însă nu întotdeauna gustul rezultat este pe măsura așteptărilor. De ce iese amară, deși folosim aceeași rețetă de ani de zile? Un specialist în cafea a explicat, într-un clip postat pe pagina sa personală de Instagram, care sunt cele mai frecvente greșeli ce duc la o băutură amară și lipsită de aromă.

Apa folosită contează mai mult decât crezi

Primul lucru semnalat de specialist este calitatea apei. El atrage atenția că mulți dintre noi folosim apă de la robinet, bogată în clor și calcar, ceea ce alterează gustul cafelei:

”Uite, trei greșeli pe care le face toată România:

Pui apă de la robinet. Dacă bagi apă cu clor și calcar, nu mai e cafea, e supă de țeapă. Folosește apă filtrată sau apă plată.”

Apa nepotrivită schimbă complet echilibrul gustului, iar folosirea unei surse curate – filtrată sau îmbuteliată – poate face diferența dintre o cafea amară și una echilibrată.

Temperatura și modul de fierbere

O altă greșeală frecventă este modul în care încălzim apa și fierbem cafeaua. Specialistul explică:

”2. O fierbi ca pe ciorbă. Încălzește apa înainte. Poți să o încălzești undeva la 80 de grade, apoi pui cafeaua și o pui la foc mic. Când face spumă, o iei de pe aragaz. Dacă lași cafeaua în ibric și apa nu e încălzită, până se încălzește apa, mai dă și-n clocot – scoți tot amarul ăla, dă-l naibii.”

Practic, cheia este să nu lăsăm apa să fiarbă excesiv cu cafeaua în ibric. Temperatura moderată păstrează aromele și previne gustul amar intens.

Calitatea boabelor și măcinarea

În fine, nu doar apa și temperatura contează, ci și materia primă. Specialistul recomandă evitarea cafelei ieftine și premăcinate:

”3. Cafea ieftină premăcinată din supermarket. Cafeaua măcinată, luată din supermarket, dacă nu stă acolo de șapte luni, sigur miroase a ness și plastic. Ia-ți o râșniță, la orice preț, și-ți macini cafeaua acasă, pe loc.”

Cafeaua proaspăt măcinată păstrează uleiurile volatile și aromele originale, oferind un gust mult mai plăcut. O râșniță simplă poate transforma complet experiența cafelei la ibric.

În concluzie, apa folosită, temperatura de preparare și calitatea cafelei sunt cele trei elemente-cheie. Ajustând aceste aspecte, gustul amar poate fi evitat, iar cafeaua la ibric poate redeveni o plăcere autentică.

