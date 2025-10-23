De ce să eviţi să dai buletinul la hoteluri chiar dacă ţi se cere. Poţi oferi alt act pentru a nu avea probleme

În era digitală, protejarea informațiilor personale a devenit esențială. Buletinul sau cartea de identitate reprezintă unul dintre cele mai importante documente pentru verificarea identității, fiind solicitat frecvent la check-in-ul hotelurilor. Deși prezentarea actului este adesea considerată obligatorie, aceasta implică un risc crescut în contextul amenințărilor cibernetice și al uzurpării identității.

Cum poți prezenta actul de identitate în siguranță la hotel

Procedura standard la majoritatea hotelurilor presupune furnizarea actului de identitate sau a pașaportului. Cu toate acestea, există alternative mai sigure: prezentarea unei copii fizice sau digitale a documentului poate proteja informațiile sensibile.

În acest fel, datele personale nu sunt expuse originalului, reducând riscul ca acestea să fie folosite în scopuri ilegale. Este recomandat ca copia să fie alb-negru, pentru a fi clar identificată ca atare și pentru a preveni utilizarea ei frauduloasă.

Ce informații să incluzi și ce să ascunzi

Nu toate datele de pe buletin sau pașaport sunt necesare pentru înregistrarea la hotel. Este indicat să fie păstrate doar informațiile esențiale: numele complet, adresa și eventual seria documentului, dacă este cerută.

Date precum fotografia, semnătura, data emiterii sau valabilitatea documentului pot fi șterse sau pixelate. Astfel, chiar dacă copia ajunge în mâini greșite, riscul de fraudă este semnificativ redus.

De asemenea, se poate adăuga un filigran pe copie, care să indice că este destinată exclusiv check-in-ului la hotel, oferind un suport legal în cazul unor utilizări neautorizate.

Ce riscuri previn aceste măsuri

Predarea originalului actului de identitate poate facilita diverse tipuri de fraudă: deschiderea de conturi bancare sau solicitarea de credite în numele victimei, accesarea serviciilor online sau chiar comiterea de infracțiuni sub identitatea persoanei vizate. O copie atent pregătită reduce aceste riscuri, menținând securitatea datelor și prevenind posibile probleme juridice sau financiare.

Chiar dacă hotelul are obligația legală de a solicita documentul, prezentarea unei copii protejate este o alternativă eficientă și sigură, adaptată la realitățile din era digitală.

În concluzie, deși procedurile hoteliere necesită verificarea identității, nu trebuie să expunem originalul actului. Copia alb-negru, cu datele esențiale și un filigran clar, reprezintă cea mai sigură soluție pentru a respecta cerințele unităților de cazare și, în același timp, pentru a proteja informațiile personale împotriva fraudelor și abuzurilor.