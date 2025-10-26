Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 19:30
de Andrei Simion

De ce pun oamenii castane în dulap toamna: trucul simplu care te scapă de o problemă veche din casă

Social
De ce pun oamenii castane în dulap toamna: trucul simplu care te scapă de o problemă veche din casă
Castanele pot fi utile în gospodărie/ Foto: Pixabay

Toamna aduce nu doar frunze colorate, ci și un dar natural util în gospodărie: castanele. Deși mulți le trec cu vederea pe stradă, gospodinele pricepute știu că aceste fructe pot fi folosite nu doar în scop decorativ, ci și practic, mai ales pentru a menține hainele curate și fără mirosuri neplăcute.

Puține persoane știu că doar două-trei castane puse pe un raft din dulap pot rezolva o problemă veche în multe locuințe – mirosul neplăcut al textilelor și apariția moliilor.

Cum ajută castanele la împrospătarea dulapului

În timp, indiferent dacă mobilierul este vechi sau nou, în dulap se pot acumula praf, umezeală și mirosuri persistente. Aerisirea și curățarea regulată sunt importante, dar există și soluții naturale care pot îmbunătăți mediul interior. Castanele, culese din parcuri sau de pe stradă, pot fi o alternativă simplă și eficientă la deodorantele chimice de dulap.

Vezi și:
De ce să pui un burete de vase în maşina de spălat rufe? Trucul te scapă de o mare problemă
La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora

Pentru a funcționa corect, castanele trebuie spălate și uscate bine înainte de a fi așezate pe rafturi. Ele absorb mirosurile neplăcute și contribuie la neutralizarea mirosului de umezeală, fără a lăsa urme sau reziduuri. În câteva zile, dulapul capătă un aer mai proaspăt, iar hainele își păstrează un miros curat, natural.

Castanele, soluție naturală împotriva moliilor

Pe lângă rolul de neutralizator de mirosuri, castanele au și proprietăți repelente. Acestea emană o aromă discretă, dar neplăcută pentru insecte, în special pentru molii.

Astfel, simpla prezență a câtorva castane în dulap poate preveni depunerea ouălor și deteriorarea țesăturilor din lână, bumbac sau mătase.

Pentru ca efectul să se mențină, specialiștii recomandă înlocuirea castanelor o dată la două-trei luni. Fructele vechi își pierd treptat capacitatea de absorbție și eficiența în respingerea dăunătorilor.

Cel mai bine este să le recoltați toamna, să le curățați, să le uscați complet și să păstrați o rezervă într-un loc aerisit și ferit de umezeală.

Acest truc simplu și ecologic vă poate scuti de cheltuieli inutile pe produse chimice și menține garderoba într-o stare impecabilă.

În plus, este o metodă tradițională transmisă din generație în generație, care rămâne actuală chiar și în 2025, când tot mai mulți oameni caută alternative naturale pentru întreținerea locuinței.

Castanele nu sunt doar simboluri ale toamnei, ci și un aliat surprinzător pentru un mediu curat, plăcut și lipsit de molii în propria casă.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Nicușor Dan, mesaj emoționant după Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
Nicușor Dan, mesaj emoționant după Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
Maia Sandu a publicat fotografii din culisele evenimentelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum au fost surprinși liderii ortodocșilor
Maia Sandu a publicat fotografii din culisele evenimentelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum au fost surprinși liderii ortodocșilor
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
Satul din România cu peste 100.000 de vizitatori anual: peisaje care par rupte din basme
Satul din România cu peste 100.000 de vizitatori anual: peisaje care par rupte din basme
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii
Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii
Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025
Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025
Revista presei
Adevarul
Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe pământ și secretele sale. Unde se află Area 51 a Egiptului și ce se ascunde în adâncurile pământului
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciuni de Sfântul Dumitru: Cum să te rogi pentru protecție și împlinire
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...