De ce pornește centrala prea des și cum poți remedia problema

Mulți proprietari de locuințe se confruntă cu situația în care centrala termică pornește și se oprește frecvent, chiar și la intervale de câteva minute. Pe lângă disconfortul auditiv și termic, această funcționare intermitentă duce la un consum mai mare de gaz și o uzură accelerată a componentelor. Înțelegerea cauzelor și a soluțiilor posibile poate preveni defecțiunile costisitoare și ajuta la menținerea eficienței sistemului de încălzire.

Ce înseamnă când centrala pornește prea des

Fenomenul prin care centrala se activează la intervale scurte poartă denumirea de ciclare frecventă și apare atunci când sistemul de încălzire nu funcționează în parametri optimi.

Practic, termostatul detectează rapid scăderi de temperatură și transmite semnale repetate de pornire. Acest comportament poate fi cauzat de mai mulți factori – de la reglaje incorecte până la probleme hidraulice în instalație.

În cele mai multe cazuri, centrala pornește prea des din cauza unei diferențe mici între temperatura setată și cea ambientală, a unei presiuni incorecte în instalație sau a unei dimensionări greșite a centralei față de suprafața locuinței.

O altă cauză comună este aerul rămas în calorifere, care împiedică distribuția uniformă a căldurii și determină centrala să lucreze în mod neuniform.

Care sunt cauzele tehnice posibile ale funcționării intermitente

Un motiv frecvent este puterea prea mare a centralei în raport cu nevoile locuinței. De exemplu, într-un apartament mic, o centrală de 30 kW poate încălzi spațiul foarte repede, după care se oprește, doar pentru a reporni la scurt timp.

În plus, un termostat amplasat greșit — prea aproape de surse de căldură, ferestre sau curenți de aer — poate trimite semnale eronate sistemului.

Ciclarea frecventă poate apărea și din cauza unui debit neuniform al apei calde în instalație. Filtrele murdare, robinetele termostatate blocate sau pompa de circulație defectă împiedică fluidul termic să circule corect, forțând centrala să compenseze prin porniri repetate.

Cum poți remedia și preveni problema

Primul pas este verificarea setărilor de temperatură și a presiunii din instalație — ideal între 1 și 1,5 bari. Aerisirea caloriferelor și curățarea filtrelor pot îmbunătăți imediat funcționarea sistemului.

De asemenea, ajustarea curbei de încălzire și setarea unei temperaturi constante în termostat pot reduce numărul de porniri. Dacă problema persistă, este recomandată verificarea profesională a centralei, mai ales pentru calibrarea pompei de circulație sau a senzorilor de temperatură. În unele cazuri, poate fi necesară montarea unui vas de expansiune suplimentar sau a unui regulator de debit.

Întreținerea periodică, realizată cel puțin o dată pe an, asigură o funcționare stabilă și eficientă.

O centrală care pornește prea des nu doar că consumă mai mult, ci se uzează mai repede — de aceea, prevenția și reglajele corecte sunt esențiale pentru confort și economie pe termen lung.