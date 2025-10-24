Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 13:21
de Badea Violeta

De ce pornește centrala prea des și cum poți remedia problema

UTILE
De ce pornește centrala prea des și cum poți remedia problema
Centrala porneste prea des? Afla care sunt cauzele si solutiile. Sursa foto: Profimedia

Mulți proprietari de locuințe se confruntă cu situația în care centrala termică pornește și se oprește frecvent, chiar și la intervale de câteva minute. Pe lângă disconfortul auditiv și termic, această funcționare intermitentă duce la un consum mai mare de gaz și o uzură accelerată a componentelor. Înțelegerea cauzelor și a soluțiilor posibile poate preveni defecțiunile costisitoare și ajuta la menținerea eficienței sistemului de încălzire.

Ce înseamnă când centrala pornește prea des

Fenomenul prin care centrala se activează la intervale scurte poartă denumirea de ciclare frecventă și apare atunci când sistemul de încălzire nu funcționează în parametri optimi.

Practic, termostatul detectează rapid scăderi de temperatură și transmite semnale repetate de pornire. Acest comportament poate fi cauzat de mai mulți factori – de la reglaje incorecte până la probleme hidraulice în instalație.

Vezi și:
Temperatura ideală a centralei pentru apartamente de 50, 60 și 80 mp. Câte grade trebuie să setezi pentru confort și economie
Temperatura la care ar trebui să setezi centrala termică toamna. Mulţi fac prea cald în casă

În cele mai multe cazuri, centrala pornește prea des din cauza unei diferențe mici între temperatura setată și cea ambientală, a unei presiuni incorecte în instalație sau a unei dimensionări greșite a centralei față de suprafața locuinței.

O altă cauză comună este aerul rămas în calorifere, care împiedică distribuția uniformă a căldurii și determină centrala să lucreze în mod neuniform.

Care sunt cauzele tehnice posibile ale funcționării intermitente

Un motiv frecvent este puterea prea mare a centralei în raport cu nevoile locuinței. De exemplu, într-un apartament mic, o centrală de 30 kW poate încălzi spațiul foarte repede, după care se oprește, doar pentru a reporni la scurt timp.

În plus, un termostat amplasat greșit — prea aproape de surse de căldură, ferestre sau curenți de aer — poate trimite semnale eronate sistemului.

Ciclarea frecventă poate apărea și din cauza unui debit neuniform al apei calde în instalație. Filtrele murdare, robinetele termostatate blocate sau pompa de circulație defectă împiedică fluidul termic să circule corect, forțând centrala să compenseze prin porniri repetate.

Cum poți remedia și preveni problema

Primul pas este verificarea setărilor de temperatură și a presiunii din instalație — ideal între 1 și 1,5 bari. Aerisirea caloriferelor și curățarea filtrelor pot îmbunătăți imediat funcționarea sistemului.

De asemenea, ajustarea curbei de încălzire și setarea unei temperaturi constante în termostat pot reduce numărul de porniri. Dacă problema persistă, este recomandată verificarea profesională a centralei, mai ales pentru calibrarea pompei de circulație sau a senzorilor de temperatură. În unele cazuri, poate fi necesară montarea unui vas de expansiune suplimentar sau a unui regulator de debit.
Întreținerea periodică, realizată cel puțin o dată pe an, asigură o funcționare stabilă și eficientă.

O centrală care pornește prea des nu doar că consumă mai mult, ci se uzează mai repede — de aceea, prevenția și reglajele corecte sunt esențiale pentru confort și economie pe termen lung.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Greșeala care a lăsat mii de oameni fără gaze la Mioveni. Distrigaz a oprit alimentarea pentru 3.600 de consumatori
Greșeala care a lăsat mii de oameni fără gaze la Mioveni. Distrigaz a oprit alimentarea pentru 3.600 de consumatori
Victoria’s Secret, o fantezie devenită realitate. Povestea celebrului brand care l-a împins pe fondator spre suicid
Victoria’s Secret, o fantezie devenită realitate. Povestea celebrului brand care l-a împins pe fondator spre suicid
Ford recheamă 1,5 milioane de mașini din cauza camerelor defecte. Cinci accidente raportate, dar fără victime
Ford recheamă 1,5 milioane de mașini din cauza camerelor defecte. Cinci accidente raportate, dar fără victime
Simona Pătruleasa, despre pauza de la Kanal D și revenirea în televiziune: „Nu m-am retras! Ne vom revedea!” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Simona Pătruleasa, despre pauza de la Kanal D și revenirea în televiziune: „Nu m-am retras! Ne vom revedea!” EXCLUSIV
OpenAI extinde Sora: aplicația AI va permite apariții cameo cu animalele de companie și va ajunge în curând pe Android
OpenAI extinde Sora: aplicația AI va permite apariții cameo cu animalele de companie și va ajunge în curând pe Android
General Motors bate palma cu Google pe inteligența artificială: Cum va colabora, de fapt, cu Gemini, de când se întâmplă asta?
General Motors bate palma cu Google pe inteligența artificială: Cum va colabora, de fapt, cu Gemini, de când se întâmplă asta?
Mită livrată cu elicopterul: un angajat al unui hipermarket, prins după ce a luat șpagă pentru produse neconforme
Mită livrată cu elicopterul: un angajat al unui hipermarket, prins după ce a luat șpagă pentru produse neconforme
Țara din Europa unde taxiurile fără șofer devin realitate: Chinezii au dat din nou lovitura pe piață
Țara din Europa unde taxiurile fără șofer devin realitate: Chinezii au dat din nou lovitura pe piață
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...