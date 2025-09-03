De ce ojele semipermanente cu TPO au fost interzise în Europa, dar nu și în Statele Unite

Uniunea Europeană a decis să interzică, de la 1 septembrie, utilizarea unui ingredient prezent în multe oje semipermanente – TPO (oxid de trimetilbenzoil difenilfosfină). Substanța, asociată cu riscuri pentru sănătatea reproductivă, nu este însă reglementată în Statele Unite, ceea ce ridică întrebări legate de diferențele de abordare dintre cele două piețe.

Un ingredient popular, dar cu riscuri ascunse

TPO a devenit esențial în industria manichiurii cu gel datorită capacității sale de a oferi un finisaj ultra-lucios și de a grăbi uscarea sub lămpi UV sau LED. În timp ce avantajele estetice l-au făcut extrem de căutat, cercetările recente au atras atenția asupra potențialelor pericole pentru sănătate. În special, studiile au sugerat posibile efecte negative asupra fertilității și riscuri reproductive.

Din aceste motive, Uniunea Europeană l-a clasificat drept ”toxic pentru reproducere” și a decis eliminarea completă a produselor care îl conțin de pe piața cosmetică.

Înainte de intrarea în vigoare a interdicției, TPO era permis doar pentru uz profesional și în concentrații limitate, dar acum nici vânzarea, nici utilizarea nu mai sunt permise. Saloanele și importatorii au fost obligate să își lichideze stocurile fără perioade de grație, ceea ce a creat nemulțumiri în industrie.

Diferențe majore între Europa și SUA

Deși în Europa reglementările sunt stricte și pun accent pe principiul precauției, în Statele Unite TPO rămâne complet nereglementat. Acolo, autoritățile nu au introdus restricții și consideră că dovezile existente nu sunt suficiente pentru a justifica o interdicție.

Situația nu este singulară: există și alte substanțe interzise în UE, dar încă legale în SUA, cum ar fi anumite conservante și aditivi alimentari, relatează nypost.com.

Această discrepanță reflectă filozofii diferite de reglementare. Europa preferă să acționeze preventiv, chiar dacă studiile pe oameni nu sunt încă definitive, în timp ce SUA lasă pe piață ingredientele până când există dovezi clare și ireversibile de nocivitate.

Vezi și Pericol ascuns în oje semipermanente și geluri UV: ANPC recomandă evitarea produselor cu TPO, interzis în UE din septembrie!

Alternative sigure și recomandări pentru consumatori

Pentru pasionații de manichiuri cu gel, vestea bună este că există branduri care produc deja formule fără TPO, cum ar fi Manicurist, Aprés Nail, Nail Creation sau Aimeili. Aceste opțiuni oferă aceleași beneficii estetice fără riscul asociat substanței interzise.

Specialiștii recomandă, de asemenea, ca persoanele care aleg manichiura cu gel să ia măsuri suplimentare de precauție: să facă pauze între aplicări, să folosească baze protectoare și să se asigure că spațiile unde sunt aplicate produsele sunt bine ventilate.

Riscurile nu se limitează doar la TPO – expunerea la razele UV pentru uscarea gelului și infecțiile bacteriene cauzate de desprinderea materialului de pe unghia naturală sunt alte aspecte care trebuie luate în calcul.

Vezi și Trucul minune cu bicarbonat de sodiu pentru manichiura perfectă. Efectele sunt incredibile!