De ce ochii albaștri nu sunt cu adevărat albaștri și ce face ochii verzi atât de rari, conform cercetătorilor

Culoarea ochilor este unul dintre primele detalii pe care le observi la o persoană, însă știința arată că ceea ce percepi nu este întotdeauna ceea ce pare. Deși ochii albaștri fascinează prin intensitatea lor, acea nuanță nu provine dintr-un pigment special, ci din modul în care lumina se împrăștie în iris. Explicația dezvăluită de cercetători contrazice ideea clasică a „culorii” ochilor și aduce în prim-plan fenomene optice surprinzătoare și factori genetici complecși.

Efectul Tyndall: lumina care transformă ochii în „albaștri”

Dr. Davinia Beaver, de la Bond University din Australia, explică faptul că ochii albaștri conțin foarte puțină melanină – substanța responsabilă pentru pigmentarea pielii, a părului și a irisului. În lipsa acestui pigment, lumina care pătrunde în ochi se dispersează, iar lungimile de undă scurte, precum albastrul, sunt împrăștiate mai eficient decât cele lungi, cum ar fi roșul sau galbenul. Rezultatul este un efect optic asemănător cerului sau mării, care par albastre deși sunt, de fapt, incolore. Acest fenomen poartă numele de efect Tyndall și explică de ce ochii albaștri nu au un pigment albastru real, ci doar par astfel datorită interacțiunii luminii cu structura irisului.

În schimb, ochii căprui conțin o concentrație mare de melanină, care absoarbe lumina și conferă acea nuanță intensă, în timp ce ochii verzi se află la mijloc – au mai multă melanină decât cei albaștri, dar mai puțină decât cei căprui. Hazel, o altă culoare adesea admirată, apare dintr-o distribuție inegală a melaninei, care creează un „mozaic” de nuanțe ce se poate schimba subtil în funcție de lumină.

Mult timp, s-a crezut că un singur gene controlează culoarea ochilor, însă studiile recente arată că mai multe gene lucrează împreună pentru a determina nuanța finală. Această complexitate explică de ce, în aceeași familie, frații pot avea culori ale ochilor complet diferite și chiar de ce doi părinți cu ochi albaștri pot avea un copil cu ochi verzi sau căprui deschis.

Ochii verzi rămân printre cei mai rari la nivel mondial deoarece necesită un echilibru genetic delicat: destulă melanină pentru a nu fi albaștri, dar insuficientă pentru a deveni căprui. De asemenea, mulți bebeluși, mai ales cei cu ascendență europeană, se nasc cu ochi albaștri sau gri, deoarece nivelul de melanină este scăzut la naștere. Pe măsură ce copilul crește, pigmentul se acumulează, iar culoarea poate migra treptat spre verde sau maro în primii ani de viață.

Schimbări de-a lungul vieții și cazuri speciale

La maturitate, culoarea ochilor tinde să rămână stabilă, dar poate părea diferită în funcție de lumină, de haine sau de machiaj. În cazuri rare, apar modificări permanente odată cu înaintarea în vârstă sau ca urmare a unor afecțiuni medicale. Există și situații fascinante, precum heterocromia, când fiecare ochi are o altă culoare. Aceasta poate fi ereditară, rezultatul unei accidentări sau asociată unor boli specifice.

Un exemplu celebru este muzicianul David Bowie, ale cărui ochi păreau diferiți din cauza unei pupile permanent dilatate în urma unui accident, dând impresia de heterocromie. Alte vedete, precum Kate Bosworth sau Mila Kunis, au heterocromie reală, ceea ce le face privirea și mai deosebită.

În prezent, ochii albaștri sunt cei mai frecvenți în Marea Britanie, în timp ce la nivel global predomină ochii căprui. Această distribuție reflectă moștenirea genetică a populațiilor și modul în care evoluția a favorizat concentrații diferite de melanină.

Cercetările asupra culorii ochilor demonstrează că ceea ce considerăm simplă „culoare” este, de fapt, o combinație de genetică, fizică și biologie. Ochii tăi nu își datorează frumusețea unui pigment albastru sau verde, ci felului în care lumina se joacă cu structura irisului și cu genele moștenite, oferind fiecărei priviri o poveste unică și irepetabilă.