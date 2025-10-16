De ce nu trebuie să setezi centrala în condensație la 70°C: greșeala care crește factura

Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide

16 oct. 2025 | 13:50

de Badea Violeta
16 oct. 2025 | 13:50
de Badea Violeta

UTILE
Mulți proprietari cred că, pentru a încălzi mai repede locuința, este suficient să ridice temperatura centralei la 70°C. În realitate, această practică anulează principalul avantaj al unei centrale în condensație — eficiența ridicată. Setarea greșită nu doar că irosește energie, ci poate duce și la o uzură mai rapidă a echipamentului.

Cum funcționează de fapt o centrală în condensație

O centrală în condensație se bazează pe un principiu simplu, dar esențial: valorificarea căldurii rezultate din vaporii de apă evacuați prin arderea gazului.

Spre deosebire de centralele convenționale, aceasta recuperează o parte din energia conținută în gazele de ardere, crescând randamentul chiar și peste 100% în condiții ideale.

Pentru ca acest proces să aibă loc, temperatura agentului termic de retur trebuie să fie suficient de scăzută, de regulă sub 55°C. Dacă apa care se întoarce în centrală este prea fierbinte, vaporii nu mai pot condensa, iar eficiența scade semnificativ.

Prin urmare, atunci când centrala este setată la 70°C, temperatura de retur depășește limita la care se produce condensația. În acest punct, centrala funcționează practic ca una clasică, fără a recupera căldura latentă, iar consumul de gaz crește vizibil.

De ce setarea la 70°C îți goleşte portofelul

La prima vedere, o temperatură mai ridicată pare să ofere un confort termic mai rapid. Însă această senzație este înșelătoare. O centrală care lucrează la 70°C consumă mai mult gaz pentru a menține acea temperatură, iar pierderile de energie cresc.

Factura se umflă, în timp ce beneficiul real este minim. În plus, funcționarea constantă la temperaturi înalte determină o uzură accelerată a componentelor interne — schimbătorul de căldură, garniturile și pompa.

Pe termen lung, acest lucru se traduce prin costuri de întreținere și reparații mai mari. Într-o iarnă, diferența de consum între o setare de 50°C și una de 70°C poate ajunge chiar la 15–20%, în funcție de izolația locuinței.

Care este temperatura optimă pentru eficiență și confort

Pentru cele mai bune rezultate, producătorii recomandă menținerea temperaturii de tur între 45°C și 55°C în sistemele cu radiatoare, iar în cele cu încălzire în pardoseală, chiar mai jos, la 35–40°C.

În acest interval, centrala funcționează în regim de condensație, obținând un randament maxim și un consum redus. Combinată cu o termostatizare corectă și o izolație bună, o setare moderată oferă confort constant, fără fluctuații de temperatură.

Astfel, nu doar că economisești energie, dar prelungești și durata de viață a centralei. Așadar, temperatura de 70°C poate părea o soluție rapidă, dar în realitate este o capcană costisitoare pentru eficiența și bugetul tău.

