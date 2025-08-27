Ultima ora
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
27 aug. 2025 | 11:25
de Iulia Kelt

De ce nu toate berile au spumă, conform cercetătorilor. Misterul numărul unu din pub-uri, deslușit

ȘTIINȚĂ
De ce nu toate berile au spumă, conform cercetătorilor. Misterul numărul unu din pub-uri, deslușit
De ce nu au toate berile spumă / Foto: Grunge

Puține lucruri dezamăgesc mai mult un consumator la pub decât să primească o halbă de bere fără spumă.

În general, vina este pusă pe tehnica celui care toarnă berea, dar un nou studiu arată că secretul stabilității spumei se află de fapt în compoziția chimică a băuturii.

Cercetarea, publicată în Physics of Fluids, condusă de o echipă de la ETH Zurich, a demonstrat că berea obținută printr-o singură fermentație, cum este cazul majorității lagerelor, are spumă mai instabilă, predispusă să dispară rapid.

Vezi și:
Este păcat să bei alcool și să fumezi? Ce spune un preot celebru
Trucul simplu care te poate face să bei mai puțin alcool: ce au descoperit cercetătorii

În schimb, berile dublu sau triplu fermentate își păstrează spuma mult mai mult timp, uneori chiar și 15 minute.

Proteinele care fac diferența între un pint fără spumă și unul cu spumă densă

Spuma berii este formată din bule de aer separate de pelicule foarte subțiri de lichid. Sub acțiunea gravitației și a presiunii bulelor vecine, aceste filme lichide se subțiază până când bulele se sparg și spuma se prăbușește, se arată în sursa citată anterior.

Ritmul cu care se întâmplă acest proces este însă determinat de o proteină derivată din orz, numită LTP1 (Lipid Transfer Protein 1).

În berile cu o singură fermentație, proteina LTP1 are o formă globulară și se așază pe suprafața bulelor sub forma unor particule mici și compacte. Rezultatul: o spumă fragilă, care dispare repede.

Pe parcursul celei de-a doua fermentații, proteina începe să se „desfășoare” și formează o rețea elastică pe suprafața bulelor. Structura face lichidul mai vâscos și spuma mai rezistentă.

În cazul celei de-a treia fermentații, proteina se fragmentează în bucăți care au o parte hidrofobă (respinge apa) și o parte hidrofila (atrage apa).

Această particularitate activează efectul Marangoni, fenomen prin care lichidul circulă între zonele bogate și sărace în proteine, încetinind ruperea bulelor. Un mecanism similar se observă la bulele de săpun, unde pelicula se menține mai mult timp.

Ce înseamnă aceste descoperiri pentru industria berii din întreaga lume

„Am reușit să înțelegem mecanismul și putem ajuta fabricile de bere să îmbunătățească stabilitatea spumei”, a declarat profesorul Jan Vermant, coordonatorul cercetării. În unele cazuri, berile triplu fermentate au avut spume care au rezistat chiar și un sfert de oră.

Rezultatele deschid noi posibilități pentru producători. În funcție de tradiția locală și de preferințele consumatorilor, berarii ar putea ajusta procesul de fermentație pentru a obține fie o spumă densă și persistentă, fie o bere cu un aspect mai „plat”.

Vermant, originar din Belgia, țară recunoscută pentru tradiția sa în berile cu fermentații multiple, susține însă că percepția asupra spumei este și o chestiune culturală: în unele locuri, un strat gros de spumă este văzut ca un semn de calitate, în altele ca un dezavantaj, pentru că „ocupă loc în halbă” acolo unde ar trebui să fie, de fapt, berea.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Cum optimizezi bateria pe iPhone: setări care chiar fac diferența
Cum optimizezi bateria pe iPhone: setări care chiar fac diferența
Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat
Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat
Germania înăsprește regulile pentru ajutoarele sociale: românii care nu anunță vacanțele în România rămân fără bani
Germania înăsprește regulile pentru ajutoarele sociale: românii care nu anunță vacanțele în România rămân fără bani
De când vor plăti românii taxă pentru comenzile de pe Temu și Shein: de la ce dată se va aplica noua măsură
De când vor plăti românii taxă pentru comenzile de pe Temu și Shein: de la ce dată se va aplica noua măsură
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Filmul românesc „Jaful secolului”, un film care ridică întrebări grele despre diaspora și raportul României cu Occidentul. Când îl vezi în cinema
Filmul românesc „Jaful secolului”, un film care ridică întrebări grele despre diaspora și raportul României cu Occidentul. Când îl vezi în cinema
Cine este Travis Kelce, logodnicul lui Taylor Swift. Jucătorul de fotbal american și faimoasa artistă se pregătesc de nuntă după 2 ani de relație
Cine este Travis Kelce, logodnicul lui Taylor Swift. Jucătorul de fotbal american și faimoasa artistă se pregătesc de nuntă după 2 ani de relație
Energia viitorului? Proiectele de fuziune nucleară se înmulțesc văzând cu ochii la nivel global
Energia viitorului? Proiectele de fuziune nucleară se înmulțesc văzând cu ochii la nivel global
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Playtech Știri
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!