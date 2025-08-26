De ce nu se lasă mașina cu roțile virate. Chiar dacă pentru mulți șoferi pare un detaliu nesemnificativ, parcarea mașinii cu roțile virate este o greșeală des întâlnită care poate avea efecte serioase asupra automobilului. Dincolo de aspectul estetic sau de obișnuință, această practică afectează direct starea tehnică a direcției, suspensiei, anvelopelor și chiar a sistemului de frânare. În plus, există riscuri reale pentru siguranța rutieră, mai ales în cazul în care frâna de mână cedează. În continuare, vom analiza în detaliu de ce nu se recomandă parcarea cu roțile bracate, ce probleme pot apărea pe termen lung și în ce situații această regulă are câteva excepții.

Deteriorarea sistemului de direcție

Primul și cel mai important efect al lăsării roților virate se resimte asupra sistemului de direcție. Indiferent dacă mașina este echipată cu servodirecție hidraulică sau electrică, componentele sale sunt supuse unor tensiuni suplimentare atunci când volanul nu revine la poziția neutră.

Bieletele de direcție, pinionul și caseta de direcție sunt forțate să rămână într-o poziție nefirească ore sau chiar zile la rând.

Această presiune constantă generează o uzură prematură, reducând durata de viață a unor piese esențiale pentru manevrabilitatea mașinii.

Specialiștii atrag atenția că, spre deosebire de mișcările dinamice din timpul condusului, tensiunea statică exercitată în parcare este mai dăunătoare, pentru că nu există mișcări care să echilibreze forțele.

Uzura anvelopelor

Un alt efect ignorat este uzura neuniformă a anvelopelor. Când roțile rămân bracate, suprafața de contact cu solul nu mai este distribuită uniform.

În loc ca întreaga bandă de rulare să suporte greutatea mașinii, doar o parte din flanc sau din exteriorul anvelopei este solicitată.

În timp, acest lucru poate provoca deformări, microfisuri sau umflături care reduc siguranța în mers și cresc riscul de explozie la viteze mari.

Temperaturile extreme, fie foarte ridicate, fie foarte scăzute, accentuează efectul negativ, făcând anvelopa mult mai vulnerabilă.

Solicitarea suspensiei

Suspensia mașinii este concepută pentru a funcționa în parametri optimi atunci când roțile sunt aliniate. În momentul în care acestea rămân virate, componentele elastice precum arcurile, amortizoarele și tampoanele sunt supuse unor forțe opuse care trag una împotriva celeilalte.

Pe termen lung, acest dezechilibru duce la slăbirea și deteriorarea suspensiei, fenomen care se traduce prin scăderea confortului la rulare și creșterea costurilor de întreținere.

Impact asupra geometriei roților

Geometria roților, cunoscută și sub numele de aliniere, este una dintre operațiunile de bază pentru menținerea siguranței mașinii. Atunci când șoferii parchează frecvent cu roțile virate, alinierea inițială se poate modifica treptat.

De la deviații milimetrice aproape insesizabile se ajunge la probleme vizibile: volanul vibrează, mașina „trage” într-o parte și anvelopele se uzează mult mai repede. Reglarea ulterioară presupune timp și costuri, dar mai ales un risc crescut de accidente dacă defecțiunea nu este sesizată la timp.

Probleme pentru sistemul de frânare

Un alt detaliu periculos ține de frâna de mână. Dacă aceasta nu este perfect funcțională, iar mașina este parcată în pantă cu roțile virate, vehiculul poate începe să se deplaseze necontrolat.

Direcția în care se va mișca depinde de poziția roților, iar consecințele pot fi grave: fie mașina ajunge pe carosabil, fie lovește bordura, fie se izbește de alți participanți la trafic.

Din acest motiv, experții recomandă ca roțile să fie lăsate în linie dreaptă și frâna de mână să fie folosită corect.

Probleme la pornirea motorului și servodirecție

Mașinile moderne, echipate cu direcție asistată electric, pot avea dificultăți la pornire dacă roțile sunt lăsate virate. Sistemul electric trebuie să depună un efort suplimentar pentru a elibera tensiunea, consumând mai multă energie din baterie.

În sezonul rece, când acumulatorul este deja solicitat, acest detaliu aparent banal poate face diferența între o pornire reușită și o dimineață pierdută cu mașina care nu pornește.

Situațiile în care se recomandă lăsarea roților virate

Există, totuși, câteva excepții de la regulă. În cazul parcării pe rampe sau pante, manualele auto școlare recomandă ca roțile să fie orientate astfel încât să reducă riscul de deplasare accidentală.

Pe rampă, lângă o bordură, roțile trebuie lăsate spre stânga (spre drum), pentru ca mașina să fie oprită de bordură dacă frâna de mână cedează.

Pe pantă, în coborâre, roțile trebuie virate spre dreapta, pentru ca bordura să blocheze deplasarea.

Aceste recomandări sunt menționate inclusiv în manualele unor producători auto, fiind considerate reguli de bază pentru siguranța rutieră.

Cum poți evita această greșeală

Deși obiceiul de a lăsa roțile virate apare fie din neatenție, fie din lipsă de experiență, există câteva metode simple pentru a-l corecta.

Verifică poziția volanului după ce ai parcat. Dacă este înclinat, corectează înainte de a părăsi mașina.

Reține numărul de rotații ale volanului la manevrele de parcare, pentru a reveni la poziția neutră.

Evită să învârți volanul pe loc, fără ca mașina să fie în mișcare, pentru a proteja caseta de direcție.

Mută mașina puțin înainte sau înapoi dacă nu ești sigur că roțile sunt aliniate.

Un simplu gest de verificare poate preveni zeci de probleme costisitoare. Lăsarea mașinii cu roțile virate nu este doar o greșeală minoră, ci un obicei care aduce după sine uzură accelerată, costuri de reparație și riscuri de siguranță.

Sistemul de direcție, suspensia, anvelopele și frânele sunt direct afectate, iar problemele pot apărea mai repede decât și-ar imagina un șofer neglijent.

Singurele excepții sunt parcările în pantă, unde roțile virate pot deveni un factor de siguranță. În restul situațiilor, volanul trebuie adus în poziția neutră, pentru binele mașinii și al șoferului.

Astfel, un simplu gest de câteva secunde la finalul fiecărei parcări face diferența dintre o mașină fiabilă și una cu defecțiuni costisitoare.